(VIDEO) JOKIĆ JE KOŠARKAŠKI SVIJET ZA SEBE: Srbin čita igra i diktira tempo bez lopte u rukama

Nikola Jokić ispisao je povijest NBA lige postavši tek deveti igrač s 50 triple-doublova. Uz to prvi je centar nakon Wilta Chamberlaina s toliko trostruko-dvoznamenkastih učinaka.

Osim samom igrom, oduševio je i svojim predviđanjem iste.

U pobjedi protiv Milwaukee Bucksa 128:97 upisao je 37 poena, 10 skokova i 11 asistencija.

Jedna napadačka akcija posebno se ističe, Jokić je u njoj bez lopte u rukama preuzeo ulogu osmišljavanja napada. Njegovo spuštanje u reket natjeralo je obranu na branjenje prostora pod košem, a dao je jasan znak Willu Bartonu da čeka na trici.

Napad se razvio baš kako je Nikola zamislio, a usamljeni Barton je bez problema pogodio šut za tri poena.

One of my favorite plays from last night…

Jokic recognizes that MIL is going to zone and just directs the offense (especially Barton, making sure he’ll be ready for the open corner three) pic.twitter.com/7xxMNKo3qA

— Eric Spyropoulos (@EricSpyrosNBA) March 3, 2021