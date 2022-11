(VIDEO) INCIDENT PREKINUO IGRU, SRPSKI LIJEČNIK POGOĐEN BOCOM: ‘Potpuni kaos, komedija od utakmice’, a to nije sve…

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Jako napete scene obilježile su utakmicu Panathinaikosa i Partizana u Ateni u šestom kolu košarkaške Eurolige, ne samo zbog zbivanja na parketu. Partizan je u gustoj završnici došao do pobjede s 91:89, veliki trener Željko Obradović time je slavio protiv kluba u kojem je postao legenda na klupi, a osim raspleta utakmice, pamte se i zbivanja koja su krenula s prekidom tri minute prije završne sirene.

Prekid su izazvali domaći navijači koji su, bijesni zbog suđenja, počeli bacati razne predmete na parket, a u tom bacanju stvari bio je pogođen Partizanov liječnik Moma Jakovljević, koji je dobio bocom u leđa. Sve se događalo nakon što je Kevin Punter tricom donio Partizanu vodstvo od 10 razlike, 88:78 malo više od tri minute do kraja, a Beograđani su to uspjeli zadržati nakon što su domaći stigli jako blizu u posljednjoj minuti, smanjujući zaostatak na 89:87 sedam i pol sekundi do kraja.

Partizanu je stigao do +4 ubačajima Anđušića iz slobodnih bacanja, a nakon odmaka do 91:87, gosti su prednost uspjeli i zadržati nakon još malo iznenađenja u završnim trenucima.





‘Pustili zvuk sirene i muziku’

“Potpuni kaos u Ateni, komedija od utakmice. Domaćini su pustili zvuk sirene i muziku u trenutku kada su ‘crno-bijeli’ trebali ubaciti loptu u igru”, opisao je srpski Kurir što se događalo u završnici napetog dvoboja u Grčkoj.

Zbivanja u Ateni pogledajte u videu – ovdje.

Najavili žalbu

Ono što se zbivalo na terenu nije bilo sve. Priča je imala i nastavak s najavom da će se Panathinaikos žaliti zbog nekoliko sudačkih odluka ekipe u kojoj su bili Miguel Angel Perez, Fernando Rocha i Saulius Racys. “Svi koji su gledali utakmicu mogu izvući svoje zaključke”, rekao je Dimitris Kontos, prvi čovjek službe odnosa s javnošću atenskog kluba. “Navijači su bijesni, to ste vidjeli”, dodao je Kontos, ne želeći ulaziti dublje u detalje zbivanja o kojima se priča.

After the loss against Partizan, Panathinaikos are expected to file a protest to EuroLeague 🗣️ PAO press officer Dimitris Kontos explained such a decision:https://t.co/q756ZJzXmO — BasketNews (@BasketNews_com) November 3, 2022







Partizan ‘iznad crte’, Atenjani u problemima

Pobjedom na teškom terenu, Partizan je došao do omjera 3-3 i na osmom je mjestu, prvi ‘iznad crte’ u borbi za doigravanje. Panathinaikos je, pak, pao na omjer 1-5 i nalazi se na dnu ljestvice, na 18. poziciji.

Pričalo se o sucima, po najavi iz Atene, moglo bi se pričati i dalje, no Partizan o tome neće puno razmišljati. Beograđani su proslavili pobjedu, a slavili su i svojeg glavnog junaka utakmice, 29-godišnjeg Amerikanca Kevina Puntera, koji je imao 29 poena i četiri asistencije, s 10/17 iz igre, sjajnih 6/8 za tricu.