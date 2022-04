(VIDEO) HRVATSKOJ LEGENDI SPREMALI ‘SAČEKUŠU’ ‘Htjeli smo ga prebiti i polomiti mu koljena’, pratilo ga se posvuda

Svakakve priče iz navijačkih krugova su se kroz godine zavrtjele u javnosti, a jednu takvu, iz vremena nekadašnje Jugoslavije, približio je Zoran Timić ‘Tima’, nekadašnji navijač Crvene zvezde s dugim stažem iz ’80-ih i ’90-ih. Timić je beogradski klub pratio u brojnim velikim nogometnim okršajima, ali pamti i one košarkaške, a jedna posebno napeta priča povezana je s hrvatskom legendom Draženom Petrovićem.

Bivši dugogodišnji navijač Crvene zvezde o tome je pisao u svojoj autobiografskoj knjizi ‘Mogu li i ja s vama razbijati vlak’. Dok je Petrović još bio igrač Šibenke u svojem rodnom gradu, nadali su se nastavku njegove karijere u Beogradu dok je ondje služio vojsku, no na koncu je Dražen otišao u Cibonu s kojom je dvaput bio prvak Europe.

Kao igrač Cibone, hrvatski košarkaški velikan je redovito znao zapapriti najvećim rivalima u velikim utakmicama, a svoje je dobivala i Crvena zvezda, što je navijačima padalo jako teško. Iz frustracije, Timić je otkrio da su jednom prilikom na gostovanju u Zagrebu usred sezone 1985./86. pripremili plan praćenja Dražena, a na tome nije stalo, s obzirom na to da se planirala i ‘sačekuša’ s tjelesnim napadom.

Pratili su Dražena tada posvuda, a onda su krenulo i na iduću fazu plana.

‘U tijeku svega toga, naše ideje su se radikalizirale. Od ideje da ga zaplašimo došlo se do lakšeg prebijanja, a na kraju i do toga da ga ozbiljno ozlijedimo, glavu ili koljena, a sve s ciljem da ne može igrati odlučujuće utakmice. Jedna stvar koju smo zaključili je da nikad nije bio sam, što je predstavljalo otežavajuću okolnost. Uvijek je s njim bila neka djevojka ili društvo iz kluba. Doznali smo sve detalje njegovog dnevnog kretanja. Razradili smo do detalja i mjesto i način eventualne akcije, a poslije toga i evakuacije’, otkrio je poznati bivši navijač Crvene zvezde.

Nije, međutim, to otišlo dalje od razgovora o planovima jer Crvena zvezda nije stigla do željenog finala prvenstva bivše države. Frustracije su rasle s porazima, a na to je utjecalo i slavlje na zagrebačkoj strani, poput jedne reakcije Draženovog brata Ace poslije Cibonine pobjede nad beogradskim rivalom.