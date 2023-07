(VIDEO) Hit video iz susjedstva! Prodavačica ispalila Jokiću: ‘Joj sine koliki si ti’

Medijima se proširila hit snimka Nikole Jokića, koji je s par prijatelja svratio u jedan dućan u Goraždu, preciznije u naselju Baćci, gdje je društvo kupilo pivu i sok.

Kada su Nikola i ekipa ušli u dućan, prodavačica Dina ostala je impresionirana srpskim košarkašem, ali ga nije prepoznala nego je iskreno ispalila:

"Joj sine koliki si ti si samo za košarke", rekla mu je Dina, što je izazvalo opći smijeh.





Pročuo se glas

Naravno da je Nikola Jokić u dućanu nije prošlo nezamijećeno, već je vozač viljuškara prepoznao NBA prvaka i vijest se brzo proširila.

“Ja sam bio u gradu kad su me nazvali i rekli mi znaš li da nam je u marketu Nikola Jokić. Ovaj radnik me nazvao kaže da su Nikola i prijatelji stali da on prođe sa viljuškarom kako bi odradio posao, a poslije su ušli u market po piće i neke sitnice. Bili su ljubazni i raspoloženi.

10/10 offseason so far for Nikola Jokic. pic.twitter.com/c97P8pjq34 — Harrison Wind (@HarrisonWind) July 5, 2023









Ma niko nije mogao vjerovati, ali događa se. Dina, radnica na kasi nas je baš sve nasmijala. Mi smo naravno podijelili snimke. Raja je oduševljena susretom, ali žao nam je što nismo imali priliku da malo i popričamo. Nikola, ali i svi drugi su uvijek dobrodošli i u Goražde i kod nas”, ispričao je za Klix.ba Dino Zorlak, vlasnik marketa.