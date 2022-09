(VIDEO) DONČIĆ BEZ MILOSTI PREMA HRVATSKOM TRENERU: Zvijezda susjeda briljira, odvila se i čudesna završnica

Predvođena Lukom Dončićem, Slovenija nastavlja svoju borbu za obranu naslova europskog prvaka. Slovenci su ušli u četvrtfinale ovogodišnjeg Eurobasketa pobjedom nad Belgijom u utakmici osmine finala u Berlinu, s 88:72 protiv momčadi koju s klupe vodi hrvatski trener Dario Gjergja.

Gjergja je s Belgijcima već napravio puno dolaskom do ove faze natjecanja, a dalje od toga nije išlo. Slovenija se itekako podignula nakon što je u trećem kolu prvog kruga ubilježila neočekivani poraz od BiH. Nakon toga, slijedile su pobjede nad Nijemcima i Francuzima u dvije jake utakmice, a sada je tu i slavlje u prvom eliminacijskom susretu na Eurobasketu.

Diže se cijela momčad, a sve predvodi podizanje Luke Dončića, koji je protiv Belgije predvodio Sloveniju s 35 poena, po pet skokova i asistencija te četiri osvojene lopte. Na drugoj strani, Belgijce su vodili Emmanuel Lecomte (16 poena) i Pierre-Antoine Gillet (15 poena, 10 skokova).

Belgijci su se držali jako dobro u najvećem dijelu utakmice. U posljednju četvrtinu ušlo se sa 63:60 za Sloveniju, rano u završnoj dionici Belgija je imala i vodstvo, ali nije uspjela izdržati do kraja i doći do senzacije. Slovenci su slavili prolazak dalje, a Dončić je dodatno slavlje imao zbog dosega kakvog na Eurobasketu nije bilo unatrag 30 godina. Toliko dugo je trebalo da neki igrač zabije najmanje 30 poena u tri uzastopne utakmice, što je na ovom EP-u uspjelo velikoj zvijezdi hrvatskih susjeda.

🇸🇮 Luka Doncic is the first player to score 30+ points in three consecutive #EuroBasket games in the last 30 years 🔥#BringTheNoise pic.twitter.com/TSIz1dUvBM

— #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 10, 2022