(VIDEO) CEDEVITE NEMA, ALI SVE PRŠTI UVREDAMA ZA BIVŠEG IGRAČA: Pogledajte novi navijački skandal Delija!

Košarkaši Crvene zvezde i Budućnosti večeras započinju njihovu međusobnu finalnu seriju u završnici ABA lige. Beogradski sastav ima prednost domaćeg parketa u prve dvije utakmice, s obzirom an to da je u regularnom dijelu sezone bio prvoplasirani, sa svega jednim porazom i to od hrvatskog prvaka Cedevite.

Narančastih nema u fnalu budući da su izgubili baš od današnjih gostiju iz Podgorice u njihovom polufinalnom tromeču. Cedevita je pobijedila prvu utakmicu u Zagrebu, ali je onda preostale dvije izgubila pa se branitelj naslova pobjednika regionalne lige plasirao u finale.

Prve dvije utakmice finala igraju se u beogradskoj dvorani Pionir, večeras odnosno u nedjelju. Uoči prve utakmice navijači Crvene zvezde su u prepunoj dvorani vrijeđali bivšeg igrača Cedevite i Partizana, Nemanju Gordića. O vokabularu nećemo, ukratko je opisan u jednom od “tweetova”.