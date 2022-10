(VIDEO) BRUTALNO NOKAUTIRAO SUIGRAČA: NBA zvijezdu sigurno će žestoko kazniti

Ružne scene dolaze nam iz kampa Golden State Warriorsa, koji se pripremaju za nadolazeću NBA sezonu, a s njihovih priprema zaista uznemirujuće snimke.

Naime, tijekom treninga, iz za sada nepoznatog razloga došlo je do naguravanja između Jordana Poolea i Draymonda Greena, koje je završilo strašnim nokautom.

Kako se može vidjeti na videu Green je u jednom trenutku nasrnuo na Poolea, koji ga je dosta žestoko odgurnuo, da bi Green u sljedećem trenutku brutalno nasrnuo na Poola i nokautirao ga je udarcem u glavu.

Žestoka kazna

Od udarca Poole je nakratko izgubio svijest, a daljnji nasrtaj Greena spriječili su suigrači koji su ukočili i obuzdali pomahnitalog igrača Warriorsa.

Naravno vodstvo NBA-a razmatra kakvu kaznu dati bivšem najboljem obrambenom igraču svijeta, a ona sigurno neće biti mala.

Damn. That is a very clean KO. Poole was out. Not sure how you can keep them both on the team after that. pic.twitter.com/j1O2FOSYU9

