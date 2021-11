VELIKI TALENT (19) ODLAZI IZ HRVATSKE: Legenda ne može vjerovati, ‘to je katastrofa!’

Autor: I.K.

Borba za ostanak nadarenih hrvatskih igrača na nogometnim terenima u domovini je već stara priča, no sličnih slučajeva često ima i s hrvatskim talentima u drugim sportovima. Ovih dana, aktualna je priča u kojoj je glavni lik Ivan Perasović, 19-godišnji hrvatski košarkaški reprezentativac sa značajnim stažem ‘pod zastavom’ u mladim dobnim kategorijama. Perasović je svoju karijeru do sada gradio u Splitu, ali stigla je najava o odlasku iz splitskih Žutih zbog male minutaže u momčadi.

Nezadovoljstvo zbog situacije u kojoj se našao mladi košarkaš dovelo je do situacije da bi mogao potražiti sreću negdje drugdje. Za sada je 19-godišnji Perasović i dalje u Hrvatskoj, no njegov otac Velimir, nekadašnji proslavljeni hrvatski košarkaš i danas poznati trener, zainteresiran je za to da sin nastavi karijeru u sredini u kojoj će imati veću priliku za igru.

U potrazi za tom sredinom, Velimir Perasović sa svojim sinom gleda prema Litvi.

U igri novi klub

Kako je donio Večernji list, mladi Perasović bi svoje nove korake u karijeri mogao raditi u dresu Prienaija, kluba koji je trenutno na posljednjem mjestu u litavskom prvenstvu. Takvu opciju ‘vrti’ njegov otac Velimir, a odlazak u Litvu značio bi igranje u situaciji bez velikog rezultatskog pritiska s obzirom na to da u tamošnjem prvenstvu nema ispadanja u niži rang natjecanja.

S minutažom koja ne ispunjava njihova očekivanja, Perasovići gledaju prema Litvi, a u reakciji za Večernji, na ovu priču osvrnuo se i Dino Rađa, splitski i hrvatski košarkaški velikan. Kako je Rađa opisao, nije mu jasno kako se ovo može dogoditi.

‘Zakucali ga za klupu’

‘To je katastrofa’, nije Rađa štedio riječi u svojem osvrtu na ‘slučaj Perasović’.

‘Bez obzira na to čiji je sin, taj je mali jako talentiran, lani je igrao 20 minuta i imao je ozbiljnu ulogu. Ove sezone, umjesto da u njega ulože, oni ga zakucaju na klupu. To je za ne povjerovati’, dodao je Dino Rađa, ističući da su u Splitu na poziciji mladog Perasovića doveli Amerikanca, a njihov talent pao je u drugi plan.