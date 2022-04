VELIKI PROBLEMI BIVŠE ZVIJEZDE HRVATSKIH TERENA: Završio na hitnoj operaciji, ‘borit ću se protiv ovog i pobijediti’

Zabrinjavajuće vijesti stigle su poslije utakmice Rio Breogana i Manrese u španjolskom prvenstvu. U utakmici u kojoj je njegov Rio Breogan slavio s 98:94, reprezentativac BiH Džanan Musa dobio je udarac i držao se za vrat u boli, a kako se doznalo naknadno, posljedice su bile takve da je 22-godišnji Musa morao biti odveden na hitnu operaciju.

Reprezentativac BiH, koji je u ranijoj fazi karijere bio zvijezda hrvatskih košarkaških terena igrajući za Cedevitu, imao je problema s disanjem, a pregledom mu je otkrivena fraktura dušnika. Operativni zahvat obavljen je odmah, a slijedi stanka koja je za sada neodređeno duga. Neslužbene informacije govore o pauziranju do kraja sezone.

Situaciju s utakmice u kojoj je Musa pretrpio udarac pogledajte – ovdje. (TV prava: TV Arena Sport)

U večeri koja mu je donijela veliki stres, Musa se javio uz poruku na Twitteru prije operacije, najavljujući da će se vratiti još jači. ‘Kao što se borim na terenu, borit ću se i protiv ovog i pobijediti. Hvala na poslanim željama, do idući puta’, napisao je 22-godišnji reprezentativac BiH, uz pozdrav svima.

Guys!! I love you all, Im going to have surgery on my neck, as I fight on the court I will fight this too and beat it!! Thank you For the wishes!! Until the next time!! Yours Musa ♥️

— Dzanan Musa (@DzMusa) April 14, 2022