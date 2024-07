Veliki igrač se zaletio s mladom djevicom: ‘Idemo skupa u hotel ako dobijem’

Ljubav prema kocki je brojne sportaše i druge iz svijeta sporta znala uvesti u probleme ako su ulozi veliki, ali za neke koji imaju novca ‘na bacanje’, ponekad se dogodi da su ulozi drugačiji. Jedna takva priča vezuje se uz Michaela Jordana, jednog od najvećih košarkaša svih vremena, ujedno i olimpijsku legendu koju pamte i hrvatski reprezentativci zbog međusobnog susreta u finalu 1992. u Barceloni. Podsjetimo, tada je slavio prvi i originalni američki ‘Dream Team’, a kroz godine, Jordan se pamti po svojem natjecateljskom žaru na različitim terenima.

Bilo je tako i dok se slavni bivši košarkaški as primio kocke, što u jednoj situaciji dobro pamti djevojka u javnosti poznata samo kao Kennedy, po svojem srednjem imenu. Avanturu s Michaelom Jordanom imala je dok je bila voditeljica na MTV-u. Sve se zbivalo sredinom ’90-ih, dok su njoj bile samo 23 godine, a pričala je da je tada još bila jako neiskusna.

Jordan je okružen svojim društvom tijekom susreta s Kennedy izašao pred tu neiskusnu djevojku sa svojom ponudom, a na kocki se našao njezin – status djevice. Do tada nije bila s muškarcem u krevetu, a otvarala se mogućnost da se to promijeni s jednom od najvećih svjetskih sportskih zvijezda.

Slavni igrač izašao s ponudom

U kockanju u kojem je bila s Michaelom Jordanom, kocka je za Kennedy tom prilikom bila u gubitku djevičanstva, što joj je prijetilo. Tada je bila još nevina i pamti Jordanovu posebnu ponudu. Jednom prilikom se prisjetila kako je to išlo.

“Ako dobijem na ovoj kocki, idemo skupa u hotel noćas u moju sobu”, pričala je djevojka koja je na televiziji svoj proboj imala kao voditeljica na MTV-u. U voditeljskim vodama se zadržala, ali ne u zabavi i u popularnoj glazbi. Kasnije je u karijeri počela voditi emisije s političkim i drugim temama na američkom Fox Newsu i Fox Businessu.

Nakon što se susrela s Jordanom i od njega dobila opasnu ponudu na kocki, takva ponuda slavnog košarkaša ostavila je bez riječi djevojku kojoj je tada bilo 23 godina. S obzirom na to da je bila djevica, bilo ju je posebno strah ući u krevet s muškarcem s više iskustva, da joj to prvo iskustvo ne bi bilo jako neugodno.









Uspjela se izvući

Kako bi se obranila, tada mlada djevojka od velikog igrača tražila ulaznice za utakmicu New York Knicksa, rivala Chicago Bullsa iz Jordanovih igračkih dana. Slavni košarkaš je na to na koncu i pristao, ali s ulaznicama tadašnjih New Jersey Netsa. Napravio je preokret umirujući djevojku riječima da je on ionako u braku, a na sreću Kenendy, na koncu je sve prošlo bez ikakve prijetnje za njezin tadašnji status u ljubavnom životu.

Prisjetila se da je na kocki dobila ona, pa je Michael Jordan ostao bez prilike da kocku naplati na bilo koji način, u slučaju da je on bio pobjednik. Ostala je samo njezino sjećanje na susret s legendom koja je postala poznata i po kockanju s visokim ulozima, a ne samo po košarci, što je na svojoj koži zamalo bolno osjetila tada 23-godišnja djevica.