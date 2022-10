VELIKA TUGA U NAJBOLJOJ LIGI SVIJETA: Legenda se oprostila riječima: ‘Počivaj u miru, Toni ljudino’

Tužne vijesti stižu nam iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je u 55. godini života preminuo jedan od najpoznatijih i najboljih sudaca u NBA-u Tony Brown.

Brown je bio jedan od najrađe viđenih sudaca na NBA parketima, a karijeru mu je prekinuo rak pankreasa koji je otkriven u travnju prošle godine.

No Tony Brown se borio protiv zloćudne bolesti, rak mu je otkriven u četvrtom stadiju, čak se bio toliko oporavio da se mislio vratiti nazad na parket, ali zloćudna bolest je na kraju pobijedila.

Oproštaj velikana

Od Tonya Browna opraštaju se svi u NBA ligi, a Lebron James oprostio se od omiljenog suca riječima:

“Počivaj u miru, Toni ljudino. Sjajan sudac, ali još bolji tip. Volio sam kada istrčim na zagrijavanje i vidim da on sudi utakmicu te večeri. Tvoj osmjeh i smijeh puno će nedostajati našem sportu”, napisala je zvijezda La Lakersa.

The NBA mourns the passing of longtime official Tony Brown after a courageous battle with pancreatic cancer. https://t.co/6wjQENj9co pic.twitter.com/zMF3Exfmyh

