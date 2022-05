VELIKA TUGA POZNATOG TRENERA: ‘Nedostajat će mi moj brat’, pamti se po inspirativnoj priči…

Tuga je pogodila sportsku scenu u SAD-u. U 68. godini preminuo je Reggie Warford, nekadašnji veliki američki sveučilišni košarkaš, koji se prije tužne vijesti borio sa zdravstvenim problemima, uključujući nekoliko transplantacija, a uzrok smrti nije objavljen.

Velika tuga pogodila je Warfordovo sveučilište Kentucky, a svoju bol izrazio je slavni trener John Calipari, koji vodi mušku košarkašku momčad Kentuckyja. ‘Nedostajat će mi moj brat, neka te Bog blagoslovi, Reggie’, objavio je Calipari na Twitteru, ističući da je s Warfordom postao dobar prijatelj dok su zajedno radili na sveučilištu Pitt.

Reggie Warford passed away this morning at home surrounded by his loving family. I know how much Reggie meant to Kentucky & how he inspired others.





Reggie and I worked together at Pitt in the 80s and have remained friends.

I’m going to miss my brother, may God bless you Reggie.

— John Calipari (@UKCoachCalipari) May 26, 2022