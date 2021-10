VELIKA ČAST ZA HRVATA! Tražili izbornika po cijelom svijetu, a izabrali baš njega

Igor Miličić (45) nekadašnji košarkaš Splita i niza poljskih klubova, a potom i trostruki trenerski prvak Poljske s Anwilom (2019., 2019.) i Stal Ostrowom (2021.), postao je izbornikom košarkaške reprezentacije te zemlje.

Miličićevu karijeru usporile su ozljede, a bio je jedan od talentiranijih igrača, primjerice bio je drugi asistent juniorskog Europskog prvenstva 1999. godine.

Svoju pravu afirmaciju doživio je u trenerskim vodama u Poljskoj, gdje se i oženio te dobio tri sina koji se svi uspješno bave košarkom, a njegov najstariji sin Igor potpisao je za sveučilište Virginia.

Očekivao sam prije ili kasnije

“Poljska ima 38 milijuna ljudi i oni su gledali trenere po cijelom svijetu, a na koncu su se odlučili za mene. Očito im nisam ostavio previše mjesta za razmišljanje u konkurenciji s drugim kandidaturama iz Poljske. Očekivao sam taj poziv prije ili kasnije, a došao je puno prije”, rekao je Igor pa nastavio:

“Svakom sezonom sazrijevam. Nadam se da su moje najbolje trenerske godine tek ispred mene. Imamo tešku skupinu Već sljedeće godine mogao bi biti i preprekom Hrvatskoj. Naime, plasiraju li se i Hrvatska i Poljska u drugi krug kvalifikacija za SP, u toj fazi bit će konkurenti”.

“Daleko je drugi krug jer nas najprije čekaju Njemačka, Izrael i Estonija. Uzevši u obzir da idemo u radikalno podmlađivanje, to je teška skupina za nas. Švedska i Finska jesu neugodne, no nisu na razini Hrvatske. I hrvatski izbornik Veljko Mršić najavio je podmlađivanje”, izjavio je između ostalog za Večernji list novi izbornik Poljske.

