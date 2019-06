VEĆ DUGO NIJE BILO OVAKO! Zagreb je i službeno ostao bez europskih košarkaških utakmica

Preostalo je još samo formalizirati preseljenje bivšeg hrvatskog košarkaškog prvaka Cedevite u Ljubljanu. Potkraj srpnja trebala bi se održati plenarna sjednica skupštine novoga kluba sa sjedištem u Ljubljani. Fuzija Cedevite i Petrol Olimpije spaja sve zajedno u Cedevitu Olimpiju… Da ne idemo dalje, hrvatska se Cedevita spominje sve manje, čak i u kontekstu novog kluba. Cedevita Junior koja je osnovana prije nekoliko tjedana nije od strane Hrvatskog košarkaškog saveza prepoznata kao pravni slijednik “hrvatske” Cedevite pa će u natjecanje i u izgradnju povijesti morati krenuti od početka.

Za ovu priču možda je samo važno reći da će slovensko-hrvatska konglomeracija imati svoje mjesto u Eurokupu sljedeće sezone. Ono je ionako već bilo Cedevitino po standardu, tako da tu nije bilo sporova. Ipak, europska se košarka neće igrati u Zagrebu, već u Ljubljani.

After a meeting of the EuroCup Board on Tuesday, the list of teams that will take part in 7DAYS EuroCup for the 2019-20 season was sent for recommendation to the pertinent Euroleague Basketball bodies for approval.

