(UŽIVO) HRVATSKA SE RASPUCALA PA STALA: Neočekivani junak vukao, na poluvremenu ipak problemi…

Autor: Dnevno.hr/I.K./I.L.

Nakon pobjeda nad Velikom Britanijom i Estonijom, a poraza od Grka i Talijana, hrvatska košarkaška reprezentacija igra posljednju utakmicu prvog kruga ovogodišnjeg Eurobasketa. Na kraju puta u skupini u Milanu protivnik je Ukrajina, koja je do sada bila jako opasna za sve, s tri pobjede i porazom samo od Grčke u dosadašnjim nastupima u Italiji, što govori da momčad izbornika Damira Mulaomerovića pred sobom ima težak zadatak.

Hrvatska je do sada u prvom krugu pokazala i dobro i loše. Bilo je pozitivnih stvari i u dva poraza, a nakon pobjede nad Estonijom, izborene jako teško, odjeknule su riječi Krune Simona da to nije bila igra za velike stvari na ovom natjecanju. Protiv Ukrajine će trebati odigrati bez puno oscilacija, a ako bude tako, pojedinačna kvaliteta hrvatskih igrača trebala bi doći do izražaja.

Utakmica nudi nekoliko mogućnosti raspleta u skupini. Hrvatska bi s pobjedom od devet razlike i više od toga skočila na drugo mjesto, a pobjeda koja bi bila s manjom razlikom vodila bi na treću poziciju na kraju prvog kruga. Poraz od Ukrajinaca bi, pak, značio da hrvatski reprezentativci odlaze u osminu finala s četvrtog mjesta, što otvara veliku mogućnost susreta sa Srbijom u borbi za četvrtfinale.





Hrvatska – Ukrajina 45:42

Hrvatska: Zubac, Šarić, Bogdanović, Hezonja, Smith, Perković, Prkačin, Simon, Gnjidić, Matković, Ramljak, Mavra

Ukrajina: Lukašov, Bliznjuk, Mihajljuk, Gerun, Len, Tkačenko, Bobrov, Pustovoj, Sanon, Skapincev, Zotov, Sidorov

21- Počelo je drugo poluvrijeme nadajmo se bez stresa i crnih rupa.

20 – Nakon što je Hrvatska vodila s 41:29, s tri uzastopne trice i vodećim učinkom neočekivanog junaka Dominika Mavre koji je ubilježio 11 poena, do kraja druge četvrtine ipak su stigli problemi.

20 – Završeno je prvo poluvrijeme. Lukašov je pri kraju druge četvrtine zabio tricu kojom se Ukrajina približila na samo tri poena zaostatka, s 45:42 na semaforu nakon 20 minuta.

19 – Trica Lena i dva pogođena slobodna bacanja Heruna približila su Ukrajinu na šest razlike (45:39).









17 – Trica Mavre, u narednom napadu Hrvatske, i trica Šarića, a u novom napadu stigla je i trica Hezonje – za 41:29 na hrvatskoj strani!

13 – Sjajno Hezonjino dodavanje iza leđa, a nakon njega realizacija Matkovića pod košem, sada je 28:21. Nakon toga, Mavra je ubacio i za devet poena prednosti. Idemo, Hrvatska!

12 – Odlično otvaranje za Hrvatsku u drugoj četvrtini – Hezonja je zabio tricu, Mavra se pridružio ubačajem iz reketa i sada je 26:21 na hrvatskoj strani.









10 – Nakon prve dionice na semaforu je 21:21.

9 – U posljednjoj smo minuti prve četvrtine. Traje izmjenjivanje poena Bogdanovića i Mihajljuka u kojem je Bogdanović svojom realizacijom vratio Hrvatsku u egal.

6 – Herun je zakucao u kontri nakon što ga je asistencijom pronašao Lukašov. Ukrajina je povela s 14:11, Mulaomerović je reagirao ‘time-outom’.

5 – Ukrajina se vratila, a potom i okrenula na 9:7.

3 – Trice Simona i Smitha donijele su Hrvatskoj ranu prednost, 6:2, početak utakmice je obećavajuć.

1 – Počela je utakmica u Milanu. Sretno hrvatskim reprezentativcima!

‘Jako dobra reprezentacija’

Kvalitetu Ukrajine je u najavi utakmice naglasio hrvatski izbornik Mulaomerović, upozoravajući na dosadašnji put te reprezentacije na ovom Eurobasketu.

‘Ukrajina je jako dobra reprezentacija, s jako dobrim trenerom Bagatskisom, Mihajljukom, da ne nabrajamo sve. Pobijedili su Italiju, čak su se i protiv Grčke držali 20-ak minuta. Sve ekipe koje su došle na ovaj turnir stvarno imaju kvalitetu. Nikad jače Europsko prvenstvo, ali i mi smo odigrali dobru utakmicu. Potrošili smo se i sada treba smiriti tenzije i hladnih glava otići po pobjedu’, rekao je Mulaomerović.

Nakon završetka svoje utakmice, Hrvatska će pratiti i rasplet skupine D koju predvodi Srbija, u njoj su prolazak dalje osigurali i Poljska i Finska, a još jedan putnik u osminu finala tražit će se u susretu Češka – Izrael.