(UŽIVO) HRVATSKA JE NA DVIJE POBJEDE OD OLIMPIJSKIH IGARA! Samo zbog ujaka igra za ‘kockaste’, ali je i najbolji!

Autor: Dnevno.hr

Hrvatska od 16 sati traži pobjedu protiv Njemačke u Splitu i ulazak u finale olimpijskog turnira. Kako igra Mršićeva momčad, to bi bila senzacija, ali Hrvatska je već dva puta ovako izborila plasman, možda se dogodi čudo…

Poraz od 27 razlike protiv Brazila i mršava, slabašna pobjeda protiv Tunisa nisu garancija da će biti ljepote, ali sve je moguće. Bojan Bogdanović tek se vraća u glavi na europsko vrijeme, nije uigran s ostatkom momčadi i ako će trebati “eksploziju” onda je to danas.

Mario Hezonja je u formi, zabio je 27 koševa protiv Tunisa i možda je on taj preko kojeg treba graditi pobjedu protiv Njemačke. Istina, dosta je lopti potrošio, ali i iza njega je naporna sezona.

Niti Njemačka nije baš uvjerljiva

O Hezonji se dosta pisalo nakon povratka u reprezentaciju, nakon pet godina.

“Ne osjećam ništa, nije me briga. Igram za reprezentaciju zbog ujaka koji je poginuo u ratu. I otac mi je bio u ratu. Igram za te ljude, od kojih mnogi nisu više među nama. Nemam odnos s ljudima koji vode Savez. Iskazujem poštovanje onima koji su prošli kroz teška vremena. To je jedini razlog zašto dolazim i oblačim taj dres. Kad sam mogao, uvijek sam dolazio. Kad nisam jer sam bio ozlijeđen, pa sam odbio igrati, smatrali su me neprijateljem”, rekao je Hezonja na pitanje o povratku u reprezentaciju nakon pet godina.

Njemačka? Slavili su u dvije tijesne pobjede protiv Meksika i Rusije, i oni imaju problema u svojim redovima, a ako Hrvatska posloži redove, možda i nije nemoguće.

Ako ništa, očekuje se fešta Torcide na tribinama, to bi trebalo pomoći…

—————————————————————————-









UŽIVO: HRVATSKA – NJEMAČKA (OD 16 SATI)

14:15 – Poznato je tko je prvi finalist turnira. Brazilska košarkaška reprezentacija razbila je Meksiko 102-74 u polufinalu kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre u Splitu. Finale je sutra (nedjelja) na rasporedu u 19 sati.