USRED RATA OTIŠAO U RUSIJU: Nedavno bio u Hrvatskoj, sada ga se njegovi odriču

Dok traje ruska invazija na Ukrajinu, otvorila su se vrata da mnogi strani sportaši i treneri napuste Rusiju, ali ima i odlazaka u drugom smjeru, u neki od ruskih klubova. Jedna takva priča vezuje se uz Jonasa Jerebka, 35-godišnjeg poznatog švedskog košarkaša s iskustvom iz NBA lige, koji je dugo bio odan švedskoj reprezentaciji, ali ta veza puca nakon što je pristupio ruskom klupskom velikanu, uz odluku da u nastavku sezone igra za CSKA iz Moskve.

Nakon toga, Švedski košarkaški savez objavio je da za njega više nema mjesta u reprezentaciji. Kako stoji u priopćenju, takva odluka donesena je jer se Jerebkov potpis za CSKA ne poklapa s vrijednostima iza kojih stoje u švedskoj košarci.

Jerebko je iznenadio svojom odlukom da ode u Rusiju, a ona je stigla koji mjesec nakon što je tu zemlju napustio, prije nego je krenula invazija na Ukrajinu. To se dogodilo u siječnju, kada je objavljen raskid s Himkijem. U tom klubu bio je od ljeta 2019. godine.

Jerebko je u dresu švedske reprezentacije u drugoj polovici veljače bio u akciji protiv Hrvatske u Zagrebu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, s pobjedom Šveđana sa 70:64 u toj utakmici, a potom je protiv hrvatske reprezentacije sudjelovao i u porazu svoje reprezentacije na domaćem terenu, sa 105:98 nakon dva produžetka. Kako je na Twitteru objavio Emiliano Carchia, talijanski novinar i pratitelj košarkaških zbivanja, iskusni Šveđanin tada je sudjelovao u slanju poruke protiv rata koji je pokrenula Rusija. S tom porukom istupili su igrači obje reprezentacije.

Swedish Basketball Federation announced that Jonas Jerebko can’t be part of National Team anymore after his signing with CSKA Moscow.

Jerebko recently played for Sweden vs Croatia when NT players stood up for Ukraine condemning the war started by Russia

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 31, 2022