Umirovio se legendarni kapetan Hrvatske: ‘Učili su me Dino Dvornik i Marijan Ban’

Autor: Ivan Lukač

Hrvatska javnost svojim sportašima najviše zamjera kada odbiju reprezentaciju ili kada se ne trude dovoljno. Ipak, glavni junak ove priče nikad nije napravio ništa od toga, a javnost ga je opet iz nekog razloga imala na “piku.”

Roko Leni Ukić otišao je u mirovinu. Dugogodišnji hrvatski kapetan, čovjek koji je nosio hrvatski dres i ozlijeđen samo kako bi konačno došao do medalje. Samo je ona falila u njegovoj velikoj karijeri. Karijera koja zaslužuje veliko poštovanje, a javnost mu zamjera jer eto nikada nije postao Tony Parker, ali pusti selo neka priča reći će mnogi.

Za Sportske novosti dao je veliki intervju povodom odlaska u mirovinu: “Sa svime što sam ostvario mogu biti i više nego zadovoljan. Vjerojatno bih lagao da sam zadovoljstvo osjećao u svakoj fazi svoje karijere, ali s ovim godinama i iskustvom koje sam pri time pokupio, mogu zatvoriti tu knjigu bez neke žalosti. I tako sam se, ispunjeno, osjećao posljednjih sezona, svjestan da sam u svakoj fazi dao baš sve od sebe.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hoopster (@nba.hoopster)









Velika karijera

Kao kadet je zaigrao u prvoj ekipi Splita što su od tada zadnji trofeji nekada slavnog kluba: “Prilično sam ponosan na svoju ulogu u onoj momčad koja je s Rađom, Zdovcem i Sesarom postala prvak. U prvom dijelu sezone bilo je utakmica u kojima sam stavljao 25, ali i onih u kojima sam šutirao 2-16, oscilirao sam. Onda se nakon Nove godine sve mijenja, Dino odlučuje ponovo zaigrati, Skansi postaje trener i moja uloga je skroz drugačija. No, baš u doigravanju sam u nekim utakmicama prvi puta u svojoj karijeri odigrao baš onako kako treba za momčad. Onda smo opet ostali sami, svi su otišli, dok sam ja bio u ulozi u kojoj sam kontrolirao momčad, više to nije bilo ono dječački, šutni 20 lopti, pa što bude. Sa mnom su bili momci s kojima sam odrastao poput Oršulića, Rančića, Kedže, Pašalića i igrali smo dobro, bio je na klupi Zdovc. Da, i ostao je taj osvojeni Kup u Zadru, najdraži trofej u mojoj karijeri i najdraži koš, iako je na kraju ispalo da sam dosta toga osvojio. Osvojio sam taj trofej sa svojom ekipom, s momcima s kojima sam zajedno igrao od pretkadeta i s njima smo pobjeđivali momčadi iz Eurolige i Eurokupa.”

U NBA je igrao solidno, ali i trpio velike kritike. Jedan američki analitičar nadugačko i naširoko pisao o tome “što sve ne valja pri šutu Roka Ukića”. Uostalom, i sam se nekada sprdao na tu temu, pričajući kako sin Luka ima bolji šut, “normalno kad ga učim ja šutirati, dok su mene učili Dino Dvornik i Marijan Ban”. Njegov otac bio je bubnjar Daleke obale, a i sam Roko ima bend gdje svira baš bubnjeve.

“Odigrao sam još tri sezone Eurokupa, s Arisom i Parisom, onda je stigla ponuda Antibesa. Ružno zvuči, druga liga, ali ja sam tamo otišao na odmor. Sve top, osim košarke. Obitelj sretna, nakon dvadeset godina koliko me prate, mijenjaju adrese i škole, dolazimo do zaključka da ovaj mir ima smisla. No, dođe korona i opet, kako ne mogu ništa raditi, počnem trenirati stignem na fizičku spremu u kakvoj dugo nisam bio. Tu me zove Cedevita Olimpija, krene dobro, ali ja ne funkcioniram u ulozi gdje igram 12 ili 15 minuta, dok imam ispred sebe i kvalifikacije za Tokio. Kako je Split ušao u ABA ligu, vraćam se. I igram OK, spasio se Split, stabilizirao se klub, iza mene su ostala finala. Završio sam tamo gdje i sam počeo. I da, sretan sam otišao u mirovinu” rekao je za kraj.