UHIĆEN BIVŠI KOŠARKAŠ PARTIZANA! Pao u velikoj akciji prevare vrijedne preko 20 milijuna kuna!

Otkrivena je velika prevara u Americi, u kojoj je sudjelovao i bivši košarkaš Partizana, Milt Palacio, koji trenutno obavlja funkciju pomoćnog trenera u Portlandu.

Palacio je završio je u zatvoru poslije velike akcije policije povodom malverzacija bivših NBA igrača oko zdravstvenog osiguranja, koji su varali NBA-ovo zdravstveno osiguranje godinama.

Uhićeno je skoro 20 NBA igrača pronevjereno je četiri milijuna dolara, a Palacio je ime koje je najpoznatije u regiji jer je jednu sezonu proveo u Partizanu, s kojim je osvojio sve trofeje 2008.

Prema optužnici, oni se terete za rasprostranjenu šemu prevare plana podnošenjem lažnih zahtjeva za nadoknadu medicinskih i stomatoloških troškova, koji nikada nisu postojali. Sve se to dešavalo najmanje u periodu od 2017. do 2020. godine.

BREAKING: 18 former NBA players have been arrested and charged federally for defrauding the NBA’s Health and Welfare Benefit Plan out of approximately $4,000,000, law enforcement officials say.

Reported by @jonathan4ny

and me.

— Tom Winter (@Tom_Winter) October 7, 2021