U ZAGREBU NIJE IZDRŽAO, ‘RAZVALJUJU’ GA I SRBI: ‘Kakva sprdnja, ne možemo naći normalnog’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

U pauzi između dvije košarkaške sezone puno je neizvjesnosti u hrvatskoj košarci, ponajprije u Ciboni, no čovjek koji je ne tako davno bio angažiran u zagrebačkom klubu uspio se skrasiti.

Vladimir Jovanović, srpski košarkaški stručnjak, novi je trener Crvene zvezde, a na klupu svoje nove momčadi dolazi nakon što je proteklu sezonu započeo kao šef struke Cibone. No, Jovanović u prošloj sezoni nije izdržao do kraja. Smijenjen je u siječnju nakon što su zagrebački Vukovi upali u rezultatsku ‘rupu’, a potom, Ciboni je krenulo u boljem smjeru na parketu, zaključno s proslavom naslova prvaka u Hrvatskoj.

Jovanovićev uvod u prošlu sezonu bio je obećavajuć, to ipak nije potrajalo, no u srpskom košarkaškom velikanu u njega vjeruju. To su istaknuli u objavi kojom je došla potvrda da preuzima klupu prve momčadi.





Poželjeli mu dobrodošlicu

‘Jedan od najtalentiranijih trenera mlađe generacije iz Srbije potpisao je u petak trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom! Dobro došao!’, stoji u objavi na Twitteru, a ispod nje, vide se poruke dobrodošlice, ali i drugačije reakcije navijača srpskog kluba.

Jedan od najtalentovanijih trenera mlađe generacije iz Srbije, potpisao je u petak trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom! Dobro došao! 🔴⚪️ Detaljnije: https://t.co/yO3hCmSkQ2#kkcz #TogetherWeCan #WeAreTheTeam pic.twitter.com/fnBNRgErys — KK Crvena zvezda mts (@kkcrvenazvezda) July 8, 2022

‘Nadali smo se da se neće dogoditi’

‘E do ku**a… Svi smo se nadali da se ovo neće dogoditi, kad ono ipak…’, bile su riječi u jednom od komentara ispod objave da je bivši trener Cibone stigao u Crvenu zvezdu.









‘Koja sprdnja da mi ne možemo naći normalnog trenera kao euroligaš’, bio je još jedan pogled od onih negativnih, s dodatkom strahovanja da je došao kraj osvajanju trofeja Crvene zvezde.