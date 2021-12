TV ZVIJEZDA NAPADA JEDNOG OD NAJVEĆIH: ‘Htio je da dobijem otkaz!’

Autor: I.K.

Drama izvan terena nije neuobičajena stvar s velikim sportskim zvijezdama, a jedan takav slučaj se ovih dana vrti oko LeBrona Jamesa, slavnog košarkaša, jednog od najvećih u povijesti u NBA ligi. Razlog za to su riječi Michelle Beadle, poznate američke televizijske sportske novinarke i nekadašnje zvijezde ESPN-a, koja tvrdi da je James svojedobno izrazio želju da na ESPN-u dobije otkaz.

Razlaz Beadle i ESPN-a se na koncu i dogodio, bilo je to preklani, nedugo nakon što je prestala voditi emisiju ‘NBA Countdown’, košarkašku ‘perjanicu’ poznate američke sportske televizijske mreže. Nakon toga, američka televizijska zvijezda je o LeBronovoj želji da je ESPN otpusti pričala u svojem ‘podcastu’, a ovih dana se o tome otvorila i dok ju je ugostio ‘podcast’ njezinog kolege Ethana Straussa.

Kako je Beadle otkrila, nije bilo lako živjeti s time da najveći košarkaš današnjice i jedan od najvećih u povijesti želi da izgubiš posao.

‘Htio je drugu osobu’

‘Kada sam za to saznala, bilo mi je u glavi – hej, baš je neobično da je to osoba koja ima bilo kakav utjecaj na tvoj život’, veli Beadle.

‘Imao je drugu osobu, htio je da ona preuzme voditeljsku ulogu. On me ne voli, a više ni ne pokušavam dokučiti zbog čega stvari stoje tako. Iz nekog razloga, to traje već godinama’, dodala je Beadle o LeBronu, spominjući i da Maverick Carter, prijatelj i bliski suradnik legendarnog košarkaša, ne želi stisnuti ruku za pozdrav kada je vidi.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Michelle Beadle (@michelle.beadle)







Utjecajna legenda

S obzirom na to da je Beadle bila smijenjena s voditeljskog mjesta popularne košarkaške emisije na ESPN-u, a kasnije je i napustila poznatu američku sportsku televizijsku mrežu, čini se da je utjecaj LeBrona Jamesa itekako važan i u medijskim vodama.

Poznata sportska tv novinarka nije se ustručavala o tome govoriti javno, pa i više puta, opisujući kako je sve doživjela dok je čula da se košarkaška megazvijezda zalaže za njezin gubitak posla.