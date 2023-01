TUŽNA VIJEST ZA SVIJET KOŠARKE: Preminuo strijelac prve trice u povijesti

Tužna vijest pogodila je svijet sporta, a posebice košarke, kada se saznalo da je preminuo strijelac prve trice u povijesti košarke Chris Ford preminuo je u dobi od 74 godine, objavili su njegova bivša NBA momčad Boston Celtics i obitelj.

Boston Celticsi i upravo Chris Ford, ponijeli su tu čast da budu zapisani u povijesti kao momčad i košarkaš koji su postigli prva tri poena na službenoj utakmici.

To se dogodilo na 12. listopada 1979. prvoga dana sezone u kojoj je NBA uveo pravilo kako šutovi iza linije za tri poena vrijede poen više od do tad uobičajenih dva poena postignutih iz igre.

Veliki košarkaš i trener

Chris Ford je imao veliku igračku i trenersku karijeru u najjačoj ligi svijeta, a s Celticsima Ford je osvojio naslov prvaka kao igrač 1981. godine i kao pomoćni trener 1984. i 1986. godine, da bi od 1990. do 1995. godine bio prvi trener momčadi iz Bostona.

Osim za Celticse, u NBA ligi igrao je i za Detroit Pistonse, prije nego što se priključio Celticsima, dok je kao glavni trener još vodio Milwaukee Buckse (1996-98), Los Angeles Clipperse (1998-2000) te Philadelphia 76-erse (2003-04).

As a player and coach, Chris Ford’s career spanned over a decade of Celtics basketball, and he made his mark every step of the way. (1/5) pic.twitter.com/1A6TRZUe4p

— Boston Celtics (@celtics) January 18, 2023