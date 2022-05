TUŽAN ISPRAČAJ VELIKANA JUGOSLAVIJE: Posebno emotivan bio je Dino Rađa

Danas je u glavnom gradu Srbije Beogradu na posljednji počinak ispraćen veliki košarkaš i trener Zoran Sretenović, a na ispraćaj došli su velikani s kojima je Zoran igrao ili ih je trenirao tijekom karijere.

Komemoracija je bila održana u prostorijama Košarkaškog saveza Srbije održana komemoracija u prisustvu članove obitelji, prijatelja i košarkaških dužnosnika.

Kako izvješćuju mediji iz susjedstva nakon minute šutnje pozdravni govor održao je predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović, a iza njega lijepe riječi uputio je i Dino Rađa.

Di si Burazeru?

“‘Di si Burazeru? Tako smo do zadnjeg dana on i ja komunicirali. Sve svoje prijatelje iz ovog vremena smatram svojom braćom, međutim svakog od njih sam zvao nekim svojim nadimkom. Nekoga Toni ili Tonči, nekoga sam zvao Tata, Sobina, Burića sam zvao Bura, Perasa sam zvao Pekmen, a njega sam zvao Burazeru”, emotivno se o pokojnom prijatelju obratio Dino.

Na kraju se prisutnima obratio i Zoran Stevanović, koji nije mogao da sakriti suze, kao ni mnogi prisutni, poput Zorana Savića, Radeta Đurovića, Svetislava Pešića i mnogih drugih koji su došli ispratiti Sretenovića na vječni počinak.

The ABA family is deeply saddened to hear that three-time European club champion Zoran Sretenović has passed away at the age of 57.

Both games of U19 #ABAFutureStars Semi-Finals will start with a moment of silence in honour of Zoran Sretenović.

More at: https://t.co/iOmViheaqc pic.twitter.com/2YXyBTXRW4

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) April 28, 2022