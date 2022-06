TRESE SE U SRBIJI, ‘OBRUKALI SMO SE PRED CIJELIM SVIJETOM’ Velikan odbio igrati prvenstvo, ovo im je bilo previše

Tek što je završena regionalna ABA liga, Partizan je poslije poraza u finalu tog natjecanja protiv Crvene zvezde objavio da neće sudjelovati u završnoj fazi prvenstva Srbije, u borbi za domaći naslov prvaka. Sve je puklo nedugo nakon što je finale s dva beogradska rivala bilo obilježeno incidentima na tribinama u više utakmica, a jedan od povoda je što će se prednost domaćeg terena u završnoj fazi srpskog prvenstva odlučivati na temelju plasmana u ABA ligi.

‘Poslije svih apela koji su stizali i iz KK Crvena zvezda MTS i iz KK Partizan NIS, na svih pet utakmica su se događali brojni incidenti koji su dovodili do prekida utakmica, ugrožavanja sigurnosti igrača i članova stručnog stožera, djelomičnog i potpunog pražnjenja dvorane, kazni i brukanja srpske, odnosno regionalne košarke pred čitavim košarkaškim svijetom’, objavio je Partizan u svojoj odluci.

Beogradski klub dodao je da su u njihovim redovima tijekom incidentima obilježenog finala bili samokritični, između ostalog, i s istupima legendarnog trenera Željka Obradovića kojima je iskazao glas protiv nereda iza kojih su stajali Partizanovi navijači. No, kako Partizan dodaje u priopćenju za javnost, sve skupa nije dalo ploda.

‘Ovim činom, Partizan NIS želi poslati poruku kako više ne želi biti dio huliganskih pirova neodgovornih pojedinaca koji navijaju bilo za Partizan ili Crvenu zvezdu. Osnovano sumnjamo da bi eventualno novo finale između Partizana NIS i Crvene zvezde MTS bilo još jedan poligon za iživljavanje huligana i slanje još jedne grozne poruke u svijet’.

A note for my English speaking followers: Decisive 5th game of ABA League finals Red Star vs. Partizan wad interrupted after missiles kept flying onto the court. The refs asked for a stand behind the basket to be partially emptied. pic.twitter.com/r8FaBB4mXu

— Alex Krstanovic (@acabgd) June 6, 2022