TO SE ZOVE ŽIVOT ZVIJEZDE! Izlazio s dvije djevojke istovremeno, rodile mu djecu, a sada okrenuo ploču

Autor: G.I.Š.

Po mnogima jedan od najpodcjenjenijih igrača u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta NBA-u, Ashley Williams osim na parketu godinama je izlazio s dvije djevojke.

Od 2014. do 2018. godine Williams je bio u vezi s Ashley Henderson i Rece Mitchell i obje su mu u toj vezi rodile djecu.

Vezu s Ashley je okončao 2018. godine, ali nikada nije previše volio pričati o ženama s kojima je bio.

Nije mogao kontrolirati tračeve









“Mrzim kad me pitaju o vremenu kada sam izlazio s dvije djevojke”; rekao je Williams i nastavio je: “Nisam volio da me to pitaju, ali ni da o tome pričaju. Nerviralo me što nisam mogao kontrolirati sve što se pričalo”.

“Obje su majke moje djece. Nisu to tek obične djevojke s kojima se zezam. Nisam volio priče o njima, niti šale koje su se pojavljivale”, izjavio je Williams, a ni same djevojke nisu imale problem što je Lou s obje, često su se družile i pozirale skupa.

Williams je karijeru počeo u 76ersima, a potom je igrao za Hawkse, Raptorse, Lakerse, Rocketse i Clipperse. Tri puta je biran za najboljeg šestog igrača lige, a trenutno je ponovo u Hawksima.