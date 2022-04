TKO JE OVDJE LUD? Zvezdaši odbili držati transparent, kažnjen Žalgiris…

Zanimljiv krajnji ishod imala je situacija iz Litve, kada je u sklopu Euro lige kod Žalgirisa gostovala Crvena zvezda, čiji igrači su na početku utakmice odbili držati transparent u bojama ukrajinske zastave.

Podsjetimo, košarkaši Žalgirisa iznijeli su transparent na kojem je pisalo “Stop war”, a podloga je bila u bojama zastave Ukrajine, koju je napala Rusija prije malo manje od dva mjeseca.

Košarkaši Zvezde odbili su držati transparent i time su navukli na sebe bijes cijele dvorane, koja je počela glasno negodovati zbog poteza kluba iz Srbije.

Kažnjen Žalgiris

Epilog cijelog incidenta je taj kako je kažnjen klub iz Litve, zbog toga što su domaće pristalice su mahale NATO i zastavom Ukrajine i skandirale uvredljive parole, upućene igračima i malobrojnim navijačima srpskog kluba, a izrečena je i opomena zbog nedovoljnog preuzimanja preventivnih mjera u cilju sprečavanja spomenutih incidenata.

Žalgiris će patiti kaznu od 70. tisuća kuna nakon što se Zvezda žalila na situaciju u Litvi, te je istaknula kako je zabranjena politizacija Euroligaških susreta.

Serbian players refused to hold the 'Stop the War' banner during the Zalgiris – Crvena Zvezda match in Euroleague Basketball.

Lithuanian crowd reacted with a loud booing.pic.twitter.com/Vn6POgydJP

