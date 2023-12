Tko je Hrvat koji je iz privatnih razloga odbio reprezentaciju, neki kažu da je težak

Autor: Ivan Lukač

O crnilu i sve onom košem što se događa u hrvatskoj košarci već su ispisani romani i romani. Isto tako ispisana je gomila tekstova na nove “Kukoče”, “Dražene”, “Rađe” i tako dalje. Zapravo to je ponekad i jedino što je ostale od hrvatske košarke. Da tom mrtvom tijelu dijelimo epitete i usporedbe sa slavnom prošlošću. Nema u tome zapravo ništa loše, ali problem nastaje kada je to jedino što se radi, a klubovi nemaju nikakvu ambiciju.

Opet smo otišli u dubioze pa ćemo se vratiti na glavnog junaka ovog teksta. On je kao neki “fantom” u tom crnilu naše košarke. Svojim igrama Luka Božić budi interes za košarku i u mlađim naraštajima ljubav prema sportu. Uz sve to on je vođa Zadra i drži ga daleko iznad borbe za ostanak, a on je zapravo svojim igrama daleko iznad Zadra pa možda i same ABA lige u kojoj ide po drugi MVP naslov zaredom.

Njegova karijera je poprilično zanimljiva. Rođen je u Bjelovaru, gdje je i igrao prve dvije godine svoje karijere. Nakon toga pola godine proveo je u Puli nakon čega stiže u pokojni Zagreb. Tu zapravo i kreće uzlet njegove karijere kakvu danas poznajemo.

Kažu da je težak

Tamo se prvi put susreo s čovjekom koji će mu obilježiti karijeru Danijelom Juspuom. Imao je tada i ponudu Cibone, ali odlazi u Zagreb baš zbog Jusupa i pogađa. Prve sezone bio je najbolji junior lige i samim time dobio je poziv u u19 reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo u Grčkoj. Bila je to ona generacija koja je došla do srebra, a u finalu su poraženi od SAD-a nakon produžetaka. Dio tog rostera bili su: Ivica Zubac, Dragan Bender, Ante Žižić, Nik Slavica, Borna Kapusta…

Bio je nakon toga MVP lige i pokazao se zapravo kako njegov talent ide u pravom smjeru. Izašao je na draft protiv svoje volje te na kraju ostao neizabran, a onda je nakon tri godine napustio Zagreb i odlučio se za Zadar. Bila je to neobična odluka jer Zadar nije bio u najboljem stanju, a on je imao i boljih ponuda.

Međutim, u Zadru nastavlja dobrim igrama i sada na razini ABA lige. Po mnogima tada je zaslužio titulu MVP-a lige, a u sezoni 18/19 ubacio je 28 poena Partizanu na kojeg je očito oduvijek imao pik. Zakinut za MVP titulu postao je poznat i po igranju igrica na YouTubeu. Klincima je tada postao poznat kao Mr. Bozic i igrač Fortnitea, a u slobodno vrijeme je bio najbolji košarkaš u regiji.

Šira javnost za njega je čula, kako to obično biva, kada je iz privatnih razloga odbio reprezentaciju i tu kreću njegovi problemi s istom. “Zvao sam ga u subotu popodne, no nije mi se javio. Nazvao me natrag i rekao da će odbiti poziv iz osobnih razloga i da se ne osjeća dobro. U tom trenutku ni sam nisam znao što reći s obzirom na to da je bio jedan od sigurnih igrača” rekao je tada izbornik Skelin.









Nakon dvije godine u Zadru radi najveću grešku svoje karijere. Odlazi u Budućnost koja ga je unazadila za dvije godine. Od igrača kojem su “ukrali” MVP titulu u Podgorici je postao igrač s klupe koji dobiva minimum minimuma. Nakon ponižavajuće sezone u Budućnosti odlučio se odmoriti od košarke i cijelu sezonu 20/21 bio je bez kluba.

“Bila je to jako teška godina za mene, vratio sam se u Bjelovar i sam trenirao na vanjskim terenima, nisam kročio u dvoranu. Bilo je dosta čudno da profesionalac cijelu godinu sam trenira na vanjskim terenima, ali vjerujem da mi je ta godina donijela strašno puno na planu zrelosti. Kako je vrijeme prolazilo, odlučio sam da neću igrati do kraja te sezone, dobro ću se pripremiti i onda se vratiti. S financijske strane sigurno to nije bila dobra odluka, ali sa strane mene kao čovjeka, to je bila, sada znam, najbolja odluka” rekao je o tom periodu.







Onda ga je život ponovno spojio s Jusopom. Prvo u Širokom, a zatim ponovno u Zadru gdje je konačno došao do MVP titule. Njegove igre i koliko on znači Zadru mogu su usporediti s najvećim igračima nekih europskih velikana. On je prvi na skoku, prvi uzima odgovornost, prvi koji će izvući nemoguće. Nije ga bezveze htio jedan od najvećih trenera svih vremena Željko Obradović koji je očito vidio nešto više u njemu, a to je ono što treba Hrvatskoj.

Mnogi tvrde da je to moguće samo u Zadru jer je teške naravi i da ga samo Jusup može kontrolirati, a samim time to je jedan od galvnih razloga zašto nije dio reprezentacije jer navodno nije prilagodljiv. Bilo kako bilo, Hrvatska mora način kako da ga uklopi jer nemamo prevelik broj ovakvih igrača da ga samo tako otpišemo. Dojam je da Božićevo vrijeme tek dolazi.