Temperamentan i vruć gurao je Jugoslaviju, a jedna stvar preokrenula mu je karijeru

Autor: Andrija Kačić Karlin

Košarka je u bivšoj državi doslovce bila najtrofejniji sport. Klubovi i reprezentacija imali su nevjerojatnih uspjeha. Dakako, za takvu nisku trofeja kojeg na nanizala Jugoslavija valja imati osnovni preduvjet. To su treneri. U plejadi izvrsnih stručnjaka, od Ace Nikolića, Mirka Novosela, Petra Skansija, valja izdvojiti i Ranka Žeravicu.

Njegova čuvena rečenica koju je izgovarao novinarima pokazuje koliki je bio košarkaški entuzijast:

“Piši o košarci molim te, makar i loše. Samo piši da ne zgasnemo”.

Temeramentan i vruć

Košarka nije gasnula, do zadnjih dana bivše države bila je doslovce najbolji izvozni proizvod zemlje je nestala u krvi i plamenu.

Ovo je priča, dakle, o Žeravici. Kako mu i prezime kaže, bio je temperamentan i vruć. Ranko Žeravica rođen je u Dragutinovu u Srbiji 17. studenog 1929. godine. Školovanje je započeo u rodnom selu, a nastavio u Kikindi, gdje je svaki dan putovao vlakom. Njegova obitelj inače je podrijetlom iz Hercegovine, iz koje je u Dragutinovo došli nekoliko generacija prije Rankova rođenja. Tu su postali bogati poljoprivrednici i zemljoposjednici.

U trenerskoj karijeri koja je trajala više od 50 godina najviše je poznat po radu s jugoslavenskom košarkaškom reprezentacijom tijekom šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća.









Osvajanje zlatne medalje

Silno je doprinio razvoju košarke kako u Jugoslaviji, tako i u Europi. Prijelomni trenutak za razvoj košarke u Jugoslaviji, kao i u Žeravičinoj trenerskoj karijeri, bilo je osvajanje zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu 1970. godine u Jugoslaviji, u Ljubljani, nakon čega dolazi do goleme ekspanzije košarke u cijeloj Jugoslaviji.

Bio je izbornik reprezentacije Jugoslavije na Olimpijskim igrama 1968. godine u Meksiku kada je osvojeno srebro, 1980. u Moskvi kada je reprezentacija bivše države bila olimpijski pobjednik, a reprezentaciju je vodio i na igrama 1972. u Munchenu kada je osvojeno peto mjesto. Na svjetskim prvenstvima je s reprezentacijom Jugoslavije, pored navedenog zlata 1970. u Jugoslaviji, osvojio srebro 1967. u Urugvaju i broncu 1982. u Kolumbiji.









Osvajao je medalje i na europskim prvenstvima i to srebro 1969. u Italiji i 1971. u Njemačkoj. Ostao je upamćen kao trener koji je na prostorima bivše Jugoslavije s uspjehom kombinirao američku i rusku školu košarke. Od 1978. do 1980. uspješno je vodio i reprezentaciju Argentine.

Inače, treba reći da se Ranko Žeravica trenerskim poslom počeo baviti početkom pedesetih godina prošlog stoljeća. Sve do 1966. godine bio je trener muške i ženske momčadi u Radničkom iz Beograda. Paralelno s radom u reprezentaciji Žeravica je presudno utjecao na veliki iskorak beogradskog Partizana sedamdesetih godina prošlog stoljeća, kada je selektirao momčad predvođenu Draženom Dalipagićem i Draganom Kićanovićem.

Trener beogradskog Partizana Ranko Žeravica je bio od 1971. do 1974. godine. Potom odlazi u Španjolsku gdje je od 1974. do 1976. trener Barcelone. Nakon toga se vratio u Partizan čiji je trener od 1976. do 1978. godine i s kojim 1978. osvaja Kup Radivoja Korača. Potom je, kao što je navedeno, izbornik reprezentacije Argentine od 1978. do 1980. godine, a usporedno s tim trener je i Košarkaškog kluba Pula.

Nakon povratka u Beograd Žeravica je od 1980. do 1986. godine trener Crvene Zvezde, a zatim ponovno odlazi u Španjolsku gdje je od 1987. do 1989. godine trener Zaragoze. Zatim trenerski kruh zarađuje u Italiji gdje je trener momčadi Aurora Desio od 1989. do 1990. godine. Potom je u sezoni 1990./91. sedam kola trener talijanskog Napolija, a istu sezonu 1990./91. do kraja provodi u Španjolskoj gdje vođi momčad Conservas Daroca.

Nakon povratka iz Španjolske odlazi u Split gdje je od lipnja do listopada 1991. trener Košarkaškog Kluba Slobodna Dalmacija (ex. Jugoplastika).

Nakon odlaska iz Splita ponovno odlazi u Italiju gdje je u sezoni 1993./94. trener momčadi Juventus Caserta. Nakon kraja talijanske epizode Žeravicu put vodi u natrag beogradski Partizan čiji je trener u sezoni 1995./96., i s kojim osvaja titulu prvaka države.

Nakon što je napustio Partizan, Žeravica je ponovno trener Crvene Zvezde iz Beograda koju vodi od lipnja do listopada 1997. godine a zadnja trenerska destinacija u karijeri mu je momčad španjolske Zaragoze čiji je trener od veljače do ožujka 2003. godine.

K tome, 2007. godine FIBA ga je uvrstila u košarkašku Kuću slavnih.

0 ovom proslavljenom košarkaškom stručnjaku najbolje govore njegovi rezultati. Medalja do medalje, trofej do trofeja, čiji je vrhunac svakako uvrštavanje u svjetsku košarkašku Kuću slavnih. Više se u košarci ne može postići…

Umro je 29. listopada 2015. godine u Beogradu.