Tata rođen u Hrvatskoj i zaludio Srbiju, a sin još bira reprezentaciju i Srbe zabrinuo

Ušli smo u napeto ljeto na svjetskoj košarkaškoj sceni, koje je za hrvatske reprezentativce već počelo u borbi na kvalifikacijskom turniru za odlazak na Olimpijske igre u Parizu, do kraja tjedna u Pireju. Reprezentacije koje su već na olimpijskom košarkaškom turniru rade svoje planove, među njima i Srbija koja je nedavno saznala da će na raspolaganju imati i Nikolu Jokića, svoju najveću zvijezdu. No, jedna priča koja privlači pažnju odnosi se i na potencijalnog budućeg reprezentativca Srbije, u slučaju da njegov odabir reprezentacije bude takav.

Glavni lik ove priče je Andrej Stojaković, mladić koji može pokriti pozicije šutera ili niskog krila, visok je 201 centimetar, a sredinom kolovoza proslavit će 20. rođendan. Dečko je perspektiva s obzirom na to da je na dobar glas došao dok je bio srednjoškolski igrač u SAD-u, u momčadi Jesuit u Kaliforniji. Ušao je u odabir igrača za nastup na poznatoj All-American utakmici, za srednjoškolce koji su pri kraju te faze svoje karijere, a posebna je i obiteljska priča ovog mladića.

Tata je jako poznat bivši košarkaš. Predrag Stojaković je Srbin iz Požege, a ranih ’90-ih, nakon odlaska iz Hrvatske, prve prave korake u profesionalnoj košarkaškoj karijeri radio je kao igrač Crvene zvezde. Kasnije je Predrag baš zaludio Srbiju, što igrajući za reprezentaciju s kojom ima po jedno europsko i svjetsko zlato, što zbog svojih nastupa u NBA ligi, u najjačoj svjetskoj konkurenciji što se klupske karijere tiče.

Predraga Stojakovića dobro pamte u Kaliforniji s obzirom na to da je od 1998. do 2006. bio igrač tamošnjih Sacramento Kingsa, koji su se u nekoliko sezona sa slavnim Los Angeles Lakersima ‘tukli’ za vrh Zapadne konferencije u NBA ligi. Nije im nedostajalo puno ni da se nađu u velikom finalu NBA lige, no nije išlo, ali Predrag ipak pamti jedan naslov prvaka, već pri kraju svoje karijere, 2011. s Dallas Mavericksima koje je tada na parketu vodio slavni Nijemac Dirk Nowitzki.

Što se Andreja Stojakovića tiče, vratimo se na onaj dio u ovoj priči koji se odnosi na njegovo biranje reprezentacije. Srce bi reklo da to bude Srbija, zbog traga koji je na parketu ostavio tata Predrag u reprezentativnom dresu, međutim, u igri je i Grčka. Andrej je rođen u kolovozu 2004. u Solunu, u braku njegova poznatog oca i grčke manekenke Aleke Kamile. Tata Predrag ima ima i grčko državljanstvo, a srpsko i grčko državljanstvo ima i njegov sin koji je još tinejdžer, što otvara mogućnost da igra i za reprezentaciju Grčke.

U toj priči, Srbe je lani zabrinulo što je mladi Andrej lani na jednom međunarodnom turniru igrao u momčadi svijeta pod grčkim obilježjima, kao predstavnik te zemlje. Neki su to protumačili kao važan znak u budućem odabiru reprezentacije za koju će igrati, izazvalo je to pažnju na srpskim portalima, ali i među košarkaškim navijačima koji dobro pamte što je za Srbiju značio tata Predrag, što u reprezentaciji, što i zbog praćenja Predragove sjajne klupske karijere kojom je također proslavljao Srbiju.

Greatest shooter in European hoops? Only few could make it rain like Peja. ☔️









Predrag Stojakovic has been inducted to the @FIBA Hall of Fame, Class of 2024, and there’s not a better time to relive his greatness. 📼

📊 #EuroBasket 2001: 23.0 PTS | 3.5 REB | 1.0 AST pic.twitter.com/SaSWpKeLSE

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) April 30, 2024