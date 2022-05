SVE JE PRODAO I OTIŠAO NA RUSE: Bio je na vrhu svijeta, sada se bori protiv agresora, ‘oni znaju da nas ne mogu razbiti’

Brojni ukrajinski sportaši ostavili su sportski život iza sebe, rekvizite su zamjenili oružjem i krenuli u rat kako bi obranili svoju zemlju od agresora. Slava Medvedenko jedan je od takvih.

Košarkaš koji je šest godina bio član LA Lakersa u kojima je igrao zajedno sa velikim zvijezdama kao što su Shaq i Kobe, a s njima je uzeo dva šampionska prstena. Danas je u ratu i bori se za zemlju.

‘Rat je vrijeme da otvorite nešto drugačije u sebi. Možeš li zamisliti? Samo sjedite na kontrolnoj točki i vidite veliku je**u raketu kako samo leti iznad vas. Ovo je kao u kinu, a čini mi se da Rusi sve više shvaćaju da ne mogu razbiti naš sustav protuzračne obrane’, izjavio je centar u razgovoru za The Athletic.

U Lakersima je proveo šest sezona te još jednu u Hawksima nakon čega se umirovio. Najviše poena zabio je kao član Lakersa kada je baš Hawksima ubacio 26 poena. Na pitanje gdje su mu danas stvari iz igračih dana progovorio je:

