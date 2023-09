Suigrač pričao o drami reprezentativca Srbije: ‘Curili su krv i mokraća’

Borba za naslov na Svjetskom prvenstvu košarkaša došla je do završnice. Sutra će u filipinskom Pasayu u blizini Manile za naslov igrati Srbija i Njemačka, finale počinje u 14:40 sati po našem vremenu, a za srpske reprezentativce, bit će to prilika za povratak na svjetski tron pod trenerskom rukom trofejnog izbornika Svetislava Pešića.

Srpski reprezentativci doživjeli su puno posebnih trenutaka na putu do finala, a jedan od njih došao je s pretrpljenim udarcem Boriše Simanića protiv Južnog Sudana na kraju prvog kruga, u pobjedi Srbije sa 115:83.

Posljedice su bile jako teške. Simanić je završio u bolnici, morao mu je biti odstranjen bubreg, kako smo pisali, a na tu dramu vratio se Simanićev reprezentativni suigrač Aleksa Avramović u razgovoru za Sportklub.

“Ta dva dana bila su jako teška. To što se dogodilo protiv Sudana bilo je iz bezazlene situacije. Tko je gledao snimku, vidjet će da se ne može reći da ga je taj momak namjerno udario i da ga je htio namjerno ozlijediti”, rekao je Avramović.

“Međutim, iz neke totalno bezazlene situacije silina tog udarca je napravila rupturu na bubregu koji je dosta obilno krvario”, dodao je.

“Uspjeli su ga ‘zakrpati’, međutim, to je bio veliki ožiljak, veliki procijep, odatle su curili krv i mokraća. Bila je izuzetno komplicirana situacija, još kada se tražila krv…”, nastavio je Avramović.

