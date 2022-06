STRAVA NA DAN OČEVA: Opljačkali zvijezdu dok mu je obitelj bila skrivena u ormaru

Strašan događaj zadesio je obitelj Vinca Cartera bivše NBA zvijezde na sam Dan očeva kada su razbojnici upali u njegovu kuću dok Carter nije bio tamo.

Kako izvješćuje policijska uprava iz Atlante, u kuću Vincea Cartera je provaljeno, dok su se njegova žena i djeca skrivali u ormaru na Dan očeva.

Supruga bivše zvijezde Toronto Raptorsa Sondi navodno je obavijestila policiju da je bila u krevetu sa svoja dva sina, kada je čula glasne zvukove koji su dopirali s prednjeg dijela kuće. Dalje je objasnila da je u tom trenutku uzela svoju djecu i sakrila se u ormar u spavaćoj sobi prije nego što je nazvala hitnu i poslala poruku obližnjem policajcu koji nije na dužnosti.

Pronađeni pištolji

Nakon što su ušli u Carterov dom, osumnjičeni su pretražili cijelu kuću prije nego što su pobjegli s mjesta događaja kada je stigao spomenuti službenik izvan dužnosti.

Policajac je rekao da je vidjela neidentificiranog crnca koji je nosio svu crnu odjeću i masku kako trči pješice. Policajac je otkrio da je pojedinac uskočio u crni terenac, nakon čega je izgubio iz vida vozilo dok je jurilo.

Prema izvješćima, nakon što su još policajci stigli na mjesto događaja kao odgovor na poziv hitne službe, pronašli su veliki broj novčanica od 100 dolara – točno 16.100 dolara – neposredno ispred kuće. Pronašli su i dva komada vatrena oružja: zlatni Desert Eagle u kutiji i crni Glock 26 s proširenim spremnikom.

Kasnije je utvrđeno da je Desert Eagle Carterovo privatno vlasništvo, dok se vjeruje da je Glock u vlasništvu osumnjičenog.

That's not cool at all 🙁https://t.co/ZOxQrIgj3T#NBA #VinceCarter









— AS USA (@English_AS) June 23, 2022