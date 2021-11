STRAŠNE VIJESTI ZA 47. GODIŠNJEG TRENERA! Saznao kako boluje od teške bolesti i dao otkaz

Loše vijesti zadesile su pomoćnog trenera Philadelphia 76ersa Dave Joerger, koji je saznao kako boluje od teške bolesti te je podnio ostavku na mjesto u klubu.

Nesretni Joerger je dao otkaz kako bi se posvetio borbi protiv raka glave i vrata, a odluku je priopćio momčadi nakon sinoćnjeg poraza u Indiani.

Kako je 47-godišnji stručnjak s kemoterapijom počeo prije dva tjedna propustio jednu utakmicu Sixersa, ali kako su sada krenuli na turneju od šest gostovanja, Joerger se vratio u Philadelphiju na terapije.

Optimizam ga ne napušta

“Fokusirat ću se na zdravlje i veselim se povratku u momčad nakon završetka tretmana”, rekao je Joerger u priopćenju. Rak mu je rano dijagnosticiran i potpuno izlječiv.

Joerger je u NBA ligi od 2007. godine, šansu je prvo dobio u Memphis Grizzliesima kao pomoćnik, nakon što je osvojio naslov prvaka Razvojne lige s Dakota Wizardsima, da bi ga promovirali u glavnog trenera 2013. godine. Nakon tri godine odlazi u Sacramento Kingse kao glavni trener, a ovo mu je druga sezona u ulozi prvog pomoćnika Docu Riversu u Sixersima.

