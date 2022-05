STRAŠNA BOLEST GA JE POJELA: Mladi košarkaš (22) igrao je do zadnjeg dana

Tužna vijest dana za ljubitelje košarke dolazi iz Amerike, gdje je u 22 godini preminuo mladi perspektivni košarkaš i zvijezda Washington Universityja Justin Hardy.

Justinu je otkriven karcinom želuca prije nešto više od godinu dana, a unatoč tome što je gubio na težini, odigrao za svoje Washington Bearse 21 utakmicu u kojoj je ostvario 11.1 poen po susretu.

Ipak zloćudna bolest je bila je jača od mladog Košarkaša, koji je preminuo od četvrtog stadija raka želuca, ali prije toga njegovi Bearsi su se plasirali na NCAA završnicu.

Neće biti zaboravljen

“Nakon što je 13 mjeseci pokazivao šta znači živjeti s rakom, Justin je preminuo u nedjelju”, kratko je napisao njegov shrvani otac Bob Hardy.

Njegov trener i suigrači na Sveučilištu tekli su kako će učiniti sve da njegovo ime ne bude zaboravljeno.

Justin Hardy passed away today. He played this past season for WashU men's basketball while going through stage 4 stomach cancer.

Justin was a guest of the Chicago Bulls at the United Center last month for game 3 against the Milwaukee Bucks.

He was a huge Bulls fan. RIP.









— Daniel Greenberg (@ChiSportUpdates) May 30, 2022