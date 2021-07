ŠTETA! ZA PETOG HRVATA U POVIJESTI FINALA SERIJA JE ZAVRŠENA: Teška ozljeda Šarića u prvoj utakmici finala

Phoenix Sunsi poveli su 1:0 u finalnoj seriji NBA lige protiv Milwaukee Bucksa. Nažalost, naš Dario je na terenu proveo svega nekoliko minuta prije nego se ozlijedio.

Danas je stigla i službena potvrda, Šarić se teško ozlijedio. Dariju su otišli ligamenti u koljenu te ga čeka dug oporavak od ozljede. Na žalost, nećemo ga gledati u finalu.

Dario je peti Hrvat u velikom NBA finalu, ali Sunsi će seriju završiti bez njegove pomoći.

Za Darija je ovo sezona u kojoj je igrao toplo-hladno i taman kada je počeo s boljim igrama pretrpio je ozljedu koja ga je udaljila s terena na neko vrijeme. U tom se trenutku čak i spominjao kao jedan od kandidata za nagradu za najboljeg šestog igrača lige. Trener i igrači u nekoliko su navrata isticali koliko je Hrvat važan za ekipu Sunsa, a finale će odraditi bez njegove pomoći.

Suns forward/center Dario Šarić has sustained a torn ACL in his right knee. He will be out indefinitely.



U sezoni je bilježio 8.7 poena, 3.8 skokova i 1.3 asistencije po susretu.

This stat was too good not to share: In 250 possessions with both Chris Paul and Dario Saric on the floor this season, the Suns have put up a 124.4 offensive rating (!!)

— Brendon Kleen (@BrendonKleen14) March 11, 2021