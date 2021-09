‘ŠTA JE BRE PURGERI, ŠTA SE ŠULJATE? DOĐITE NA PIĆE!’ Duda Ivković o 1995.: ‘Meni je to bilo smiješno’

Autor: F.F

Legendarni Duda Ivković osvojio je sve trofeje koje može, i na klupskoj i reprezentativnoj razini. Ipak, zlato iz Atene na Eurobasketu 1995. godine uvijek je imalo posebno mjesto kod popularnog Dude.

Te ’95 godine Jugoslaviju su predvodili Divac, Danilović i Đorđević, a dobro se sjećamo i odlaska Hrvata s postolja u trenutku kada su se djelile medalje. Hrvatska od tada nije osvojila medalju, a te se priče posebno sjetio Ivković.

Prije nekoliko godina, Ivković je u intervjuu za Nedjeljnik otkrio trenutke proslave velikog uspjeha, ali i susreta s Hrvatima.

‘Meni je to bilo smiješno’

“Čuli smo u svlačionici Stojka Vrankovića kako kaže: ‘Sad je vrijeme da napustimo postolje.’ Bili su u svlačionici pored nas, ali to Stojko ne bi rekao bez političke direktive. Meni je to bilo smiješno. Sama ta Atena 1995., o tome sam puno pričao, to smo uspjeli ostvariti u teškim uvjetima. Završava se utakmica, mi smo u hotelu Karavel. Bila je napeta atmosfera koju je režirao Košarkaški savez Grčke. Dva puta smo slavili protiv njih, a poslije utakmice mi dolazi žena, gotovo prebijena u publici. Ostanemo mi prisbni i naravno te noći nismo spavali”, pričao je Duda pa se osvrnuo na susret s Hrvatima:

“Ostali smo Kića, Željko, Vesko Barović i još par ljudi. Sjedimo kod šanka u Karavelu i već polako sviće. U tom trenutku vidimo hrvatsku momčad kako gotovo na prstima odlazi van, valjda su imali rano avion. Kažem im ja: ‘Šta je bre, purgeri, dođite ovamo na piće, šta se šuljate’, ali nitko se nije javio… ‘