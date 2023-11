Srpski trener otkrio zanimljive metode: Svoje igrače nabrijava partizanskim pjesmama

Novi trener košarkaša Toronto Raptorsa uveo je brojne inovacije u momčadsku svlačionicu. Po dolasku na klupu Darko Rajaković inzistira na boljem protoku lopte i na manje individualnih akcija, a jedna od novosti odnosi se i na sam period uoči utakmice, konkretno na motivaciju igrača.

“Prije izlaska na teren puštamo glazbu po izboru trenera. Svatko iz stožera izabere po dvije pjesme”, objasnio je Rajaković, a jedini uvjet je da pjesme igrače dodatno nabriju, odnosno motiviraju za samu utakmicu.

Ukusi su različiti, različiti igrači slušaju različite vrste glazbe, može se čuti sve od rapa do classic rocka, a 44-godišnji Rajaković otkrio je novinarima svoj izbor.

“Moj trenutačni izbor je pjesma Bella Ciao”, rekao je Rajaković, pojasnivši tamošnjim medijima da je riječ o pjesmi iz televizijske serije La Casa de Papel.

I found out that the #Raptors coaching staff make a ‘high energy’ playlist before games.

Darko’s pick is wild lol pic.twitter.com/cHn5kGywbZ

— Lindsay Dunn (@LindsayDunnTV) November 26, 2023