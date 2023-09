Srpski političar napao Jokića: ‘Sluša Cecu, zarađuje milijune, pa mu se ne igra više za državu’

Nikola Jokić ne silazi sa usana košarkaških navijača srpske reprezentacije, a njegovo ne odazivanje za Mundobasket, gdje su naši istočni susjedi dogurali do polufinala i dalje je tema i van granica Srbije.

Tako je narodni poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine, Nebojša Vukanović, brutalno je prozvao srpskog košarkaša Nikolu Jokića zbog odluke da ne igra za Srbiju na SP-u.

Vukanović je komentirao zlatnu medalju plivačice BiH Lane Pudar na Svjetskom juniorskom prvenstvu u plivanju i tom prilikom se osvrnuo i na plasman Srbije u polufinale Mundobasketa.

Luka Doncic is putting his country on his back every year.

Nikola Jokic is partying and getting drunk every day instead of representing his country on the brink of elimination as the face of his nation in the World Cup.

Success doesn’t change your roots. pic.twitter.com/N7Ka56dC7S

