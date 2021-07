SRPSKI MENADŽER OTKRIO ŠTO ČEKA HRVATA: Veliki talent dobio novi izazov

Mladi hrvatski talentirani košarkaš Boris Tišma, potpisao je višegodišnji ugovor sa Studentskim centrom, crnogorskim klubom koji će iduće sezone igrati u najjačem rangu natjecanja u ABA ligi. Informaciju je objavio njegov menadžer Miško Ražnatović putem Twittera.

Tišma je 19-godišnji košarkaš koji pokriva obje krilne pozicije, a na glasu je kao jedan od najtalentiranijih igrača generacije.

Sa samo 17 godina debitirao je za Real, a prošlu sezonu proveo je na posudbi u Betisu.

Osvojio je zlato na Europskom prvenstvu do 16 godina gdje je bio i najbolji igrač. Bilježio je u prosjeku 18 poena po utakmici. ESPN mu predviđa da će biti izabran u prvoj rudni drafta 2022. godine.

Boris Tisma, Croatian SF, predicted 1st round pick 2022 by ESPN, moved from Real Madrid to Aba league newcomer, Studentski centar! He signed multiyear deal with team from Montenegro!#BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) July 7, 2021