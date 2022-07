SRPSKI MEDIJI: ‘MA OVO I NAS ČEKA’ ‘Agonija Hrvatske se nastavlja’, teško se oprati od ovog srama

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatska košarkaška reprezentacija zaključila je užasni nastup u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo domaćim porazom od Finske nakon kojeg je kraj puta stigao već u prvoj fazi borbe za SP, a nakon kraha u skupini s Finskom, Slovenijom i Švedskom, teško je pronaći odgovor na pitanje – kako dalje.

Hrvatsku će čekati pretkvalifikacije za naredno Europsko prvenstvo, a potom, i nastup na EP-u na koji se reprezentacija već plasirala, što u sadašnjoj situaciji djeluje kao vrlo veliki uspjeh.

U teškom porazu od Slovenije u Ljubljani i u propuštenoj već ‘zapakiranoj’ pobjedi u završnici protiv Finske se jako tresnulo na dno, s posljedicama kojima će se morati pozabaviti vodstvo Hrvatskog košarkaškog saveza. Odjeci traju i trajat će još neko vrijeme, a na pouku koju daje hrvatska košarkaška priča osvrnuli su se i navijači u Srbiji, s dosta pogleda na trenutnu hrvatsku situaciju iz njihovog kuta gledanja – u reakcijama ispod teksta kojim se na B92 približava ova hrvatska blamaža.





Rezultat koji upozorava

Način kako hrvatska košarka tone je nedavno komentirao izbornik srpske reprezentacije Svetislav Pešić, ističući kako je ova priča upozoravajuća. Sličnih pogleda bilo je i u pogledima navijača na B92, nakon poraza od Finaca u Rijeci koji je ostavio Hrvatsku bez prolaska dalje.

‘Iskreno, uopće me ne raduje, niti me može radovati ispadanje Hrvatske. Prvo, jer ni mi nismo ništa bolji koliko god se busali da jesmo. Drugo, isti problemi nas muče. A treće, propada nam košarka, i nama i Hrvatima i Crnoj Gori… Da vratimo film od Indianapolisa 2002., sad je to već 20 godina prošlo. Nema konstantnosti rezultata, nema konstantnosti igrača. Negodovanje ‘repke’, odsustva, i tako dalje… Kult reprezentacije je na ozbiljno niskom nivou, a to se vuče još od klinačkih dana’, bio je pogled jednog navijača koji je upozoravajuć i za srpsku košarkašku javnost, s dodatkom da nema pravog ulaganja u sport i stvaranja kulta reprezentacije.

Pogled i na – nestanak struje

Jedan pogled obuhvatio je širu sliku, spominjući situaciju u kojoj utakmica Srbije i Belgije jučer navečer nije mogla biti završena u Nišu, zbog problema sa strujom i sa svjetlima u dvorani. ‘Ali je u dvorani barem bila struja’, osvrnuo se jedan navijač na utakmicu u kojoj je Hrvatska izgubila u Rijeci, a drugi se nadovezao sa svojim mišljenjem.

‘Točno, prijatelju, nesposobni (blaga riječ) su zavladali, Hrvatska je miljama ispred nas i skidam im kapu zbog toga. U Srbiji je sve trulo i korumpirano, ako hoćes imati, priključi se zna se kojoj stranci. Usput, nećemo ni mi daleko na SP-u…’, napisao je jedan navijač koji i srpskoj reprezentaciji predviđa crne dane.

Nastavak agonije

U reakcijama navijača na B92, bio je tu i podsjetnik na odlazak hrvatskih košarkaša s postolja nakon što su na njega na Eurobasketu 1995. stupili reprezentativci tadašnje SR Jugoslavije, zajednice Srbije i Crne Gore. Ta priča se i dalje pamti, tu i tamo se potegne, a bilo je tako i u nekoliko komentara nakon što je Hrvatska ostala bez nade u put na dolazeće SP.

Kakav je dojam ostao nakon poraza od Finaca u Rijeci, najbolje opisuje naslov na Kuriru, s riječima – ‘Agonija Hrvatske se nastavlja, ‘komšije’ ne idu na Svjetsko prvenstvo’. Od takvog udarca u ranoj fazi kvalifikacija se nije lako oporaviti, a nakon svega, teško je reći kakva će Hrvatska ići na Eurobasket, na kojem će u prvom krugu u skupini u Milanu protivnici biti Grčka, Italija, Ukrajina, Velika Britanija i Estonija.









Europsko prvenstvo je na rasporedu od 1. do 18. rujna, zemlje domaćini su Češka, Gruzija, Italija i Njemačka, a nakon svega što se dogodilo u prvom dijelu ljeta, neće se biti lako sabrati da se probaju izbjeći novi neugodni udarci na tom turniru.