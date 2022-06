SRPSKI MEDIJI: HRVATI USPOREDILI SRBE SA SVINJAMA: ‘Ako je i od Hrvata, ovo je ipak previše’

Mediji u Srbiji našli su se u velikom šoku kada su naišli na komentare u našim medijima netom završenog regionalnog prvenstva u košarci, gdje je, kao i u nogometu, Zvezda odnijela primat ispred Partizana.

Utakmice su cijelo vrijeme bile na rubu incidenta, a u zadnjoj stvar se potpuno otela kontroli pa je utakmica uz prekide u dvorani Pionir u Beogradu trajala puna tri i pol sata.

Cijela serija je inače bila prožeta incidentima pa je i pravo čudo kako je na svu sreću sve prošlo bez gorih posljedica po gledatelje i same košarkaše.

Usporedba sa svinjama

Ono što je zapelo za oko medijima u susjedstvu je nešto što su nazvali “antisrpskom histerijom”, a temelj su pronašli u parafraziranju izjave predsjednika Hajduka Jakobušića, komentirajući status hrvatskih klubova u ABA ligi.

“Nikada se nemojte hrvati sa svinjama jer ćete oboje završiti u blatu, ali u tome će uživati samo svinja”, izjava je Jakobušića, a Kurir je zaključio kako je to ‘bruka i sramota, Ako je i od Hrvata, ovo je ipak previše…’ pošto su iščitali kako su time Srbe usporedili sa svinjama.

ABA league finals Game 5 between Crvena Zvezda and Partizan was interrupted by fans throwing things at referees.

Teams and refs left for the locker rooms.

Some of them enjoyed their time taking selfies in the middle of the court. pic.twitter.com/oyvkLpECu5

— Donatas Urbonas (@Urbodo) June 6, 2022