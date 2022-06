SRPSKI MEDIJI: ‘HRVATA SU POSRAMILI KAO I SRBINA’: Nije im promakao ovaj detalj

Jučer je održan NBA draft na kojem je bio i hrvatski košarkaš Karlo Matković, koji je odabran kao 52. pick drafta, a prava na njega položili su New Orleans Pelicansi.

Tako je Karlo Matković postao 25. hrvatski košarkaš izabran na NBA draftu, a kako je igrač Mege, postao je 15. igrač tog kluba iz Srbije koji je izabran na draftu, čime je Mega postala NBA rekorder.

No tijekom samog prijenosa drafta novinari iz Srbije primijetili su kako je tijekom odabira Matkovića umjesto prijenosa uživo išla reklama te su se prisjetili istovjetne situacije s Nikolom Jovićem.

Reklame umjesto prijenosa

Tako su se mediji u Srbiji prisjetili 2014. godine i odabira Jovića na draftu, kada je umjesto odabira budućeg dvostrukog MVP-a sezone išla reklama za hranu.

Never forget when the Nuggets selected a future two time MVP and they had cut to a Taco Bell commercial #Jokic #DraftNight pic.twitter.com/rJbbGLeuZF

Tako je i sada kada je bio odabir Karla Matakovića, umjesto njegovog picka bila reklama za slatkiše, da bi ga kasnije samo kratko predstavili u osnovnim crtama.

Karlo Matkovic was drafted during a KIND commercial. Just saving this in case we have another Nikola Jokic/Taco Bell situation in our hands. pic.twitter.com/o1abJrvwMQ

— Alex (Draft Film School) (@DraftFilmSchool) June 24, 2022