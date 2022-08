SRPSKI MEDIJI: ‘DRAŽEN UMALO ZAVRŠIO U BEOGRADU’: ‘Da se to nije dogodilo, pravac Srbija za Petrovića’

Igrala se zadnja sekunda susreta finala prvenstva Jugoslavija između Cibone i Zvezde za prvaka u sezoni 1983./1984. Nakon slavlja Cibone u Zagrebu, Zvezda je vratila rezultat na 1:1, a onda je odluka padala u Zagrebu.

Šest sekundi prije kraja Mihovil Nakić primio je loptu, okrenuo se leđima i danas izumrlom košarkaškom tehnikom, horukom, pogodio za naslov prvaka Jugoslavije i veliko slavlje u Zagrebu. Aco Petrović izjavio je da je upravo taj koš doveo Dražena u Cibonu, rekao je to za hrvatske medije, a reagiraju susjedi koji su prenijeli u Srbiji…

‘Gledajući ovako retroaktivno, najlakše bi bilo reći i nahranilo bi moj ego da je Dražen došao zbog brata. Ne. Dražen je u Cibonu došao zbog Nakićeve momčadi s kojom je Cibona osvojila naslov. Cibona je s tim košem igrala Ligu prvaka i zato je došao Dražen’ rekao je brat pokojnog Dražena.

Dražen je došao u ljeto 1984. i u slijedeće dvije godine s Cibonom pokorio Europu. U toj momčadi još su bili igrači poput Nakića, Arapovića, Čuture i Knege.

[IN MEMORIAM: DRAŽEN PETROVIĆ] Dražen je bio jedan od onih koji se rađaju jednom u stotinu godina. Oduševljavao je svojim igrama i odnosom prema sportu.

💙”Svi su me tražili, cijela liga. No, od prvog dana za mene je postojala samo Cibona.”💙#HejaHejaCibosi pic.twitter.com/kE8T9iGyo6

