SRPSKA ZVIJEZDA ISKLJUČENA NAKON ISPADA, IZLUDIO GA PROVOKATOR: Cijela dvorana slavila je njegov odlazak

Autor: Dnevno.hr/I.L

Košarkaši Golden State Warriosa slavili su i u drugom susretu prvog kruga playoffa protiv Denver Nugettsa. Sinoć su slavili sa 126:106, a njabolji igrač susreta bio je Curry s 34 poena za 23 minute.

Utakmicu je obilježilo isključenje prošlogodišnjeg MVP-a lige, Nikole Jokića. Srbin koji će vrlo vjerovatno i ove godine uzeti titulu najkorisnijeg igrača lige. Isključen je nakon nekoliko nervoznih ispada.

Ispadi su dolazili iz nemoći s kojom se bori tijekom cijele sezone. Unatoč tome što je odigrao još jednu vrhunsku sezonu u kojoj je sam vukao Denver do playoffa, protiv moćnog Golden Statea ne može sam.

Izludio ga Green

Jokić je ubacio 26 poena uz 10 skokova, a tijekom utakmice stalno je bio provociran od strane Draymonda Greena, majstora obrane, ali vjerovatno i najveći provokator u ligi.





“Ne smijem to raditi i neću više to radit i to je to. Mislim da je bio faul na meni, čuo se udarac. Sudac je rekao da nije i to je njegovo viđenje. Trudim se pobijediti zato tako burno reagiram.” komentirao je Jokić.

Denver je zadnjih godina pokazivao da su sposobni za preokret, ali su tada u ekipi bili Porter Jr. i Murry, a ove godine obojicu su ozlijeđeni te su propustili cijelu sezonu.