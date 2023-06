Srpska legenda uletjela na tribine u tučnjavi! Žestok napad velikog košarkaša, pogledajte što se dogodilo

Scene kaosa obilježile su susret u borbi za košarkaški naslov u Italiji, u finalu tamošnjeg prvenstva u kojem igraju Olympia iz Milana i Virtus iz Bologne. Nakon utakmice u kojoj je momčad Olympije slavila sa 79:76 i time povela s 2-0 u finalu, izbio je incident u kojem je u dresu gostujućeg Virtusa u prvom planu bio Miloš Teodosić, legendarni srpski igrač, danas 36-godišnjak.

Bez obzira na bogato iskustvo koje ima, Teodosić je u jednom trenutku ‘izgubio glavu’ i krenuo je prema tribinama kako bi se obračunavao, a nakon što je sve krenulo, izbila je tučnjava koju nije bilo lako zaustaviti.

Što je Teodosića točno izazvalo, nije poznato, no vidi se da je srpski igrač krenuo u obračun u trenutku dok je odlazio s parketa. Očito mu je netko nešto dobacio, a srpska košarkaška legenda preko toga nije prešla bez reakcije.

U neredu je s važnom ulogom bio i Daniel Hackett, Teodosićev suigrač, koji je također krenuo prema tribinama u ovom obračunu s domaćim dijelom tribina u Milanu.

Crazy scenes occurred after Game 2 of the LBA Finals between Olimpia Milano and Virtus Bologna

Both Daniel Hackett and Milos Teodosic going up fighting with some Milano fans while heading to the locker rooms 🤯https://t.co/6ZOLHfWAup

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) June 11, 2023