Srbija mu je žestoko zamjerila kad ih je odbio! Braća ga baš sramote, a on bježi samo jednoj ljubavi

Autor: Ivor Krapac

Priča je još daleko od gotove, no već sada, malo je igrača koji su u karijeri napravili koliko je uspio Nikola Jokić, s krunom do koje je došao predvodeći svoje Denver Nuggetse do prvog naslova prvaka u klupskoj povijesti u NBA ligi.

Bilo je puno europskih igrača koji su u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta radili velike stvari. Pamte se i uloge hrvatskih legendi, Dražena Petrovića i Tonija Kukoča prije svih, ne zaboravlja se koliko je blistao veliki Nijemac Dirk Nowitzki, bili su na NBA parketima i drugi sjajni Europljani, no Jokić se svojim predstavama, pobjedama i dolaskom do naslova prvaka pobrinuo za ulazak u posebnu kategoriju.

Ne samo zbog toga što je vodio svoju momčad do titule kao najbolji igrač, to je uspjelo i Nowitzkom, već i zato što je postao nezaustavljiv na poseban način, rušeći protivnike svojim bogatim arsenalom u napadu, a sve je bolji i u obrani, s ulogom koju je teško zaobići i na tom kraju parketa. Pored toga, Jokiću je tek 28, puno sjajnih godina dolazi, nastavit će graditi svoju priču koja je već sada posebna.





Došao iz drugog plana

Prije nego je izbio na svjetski vrh na kojem se sada nalazi s naslovom prvaka, Jokićevi počeci bili su sasvim drugačiji od sadašnje slike u kojoj je u prvom planu dominacija na parketu. U NBA ligu došao je tiho, nenametljivo, nakon što je ranije u profesionalnim vodama gradio svoj put u dresu beogradske Mege. Rođen u Somboru, Jokić se nije probijao kao igrač jednog od dva vodeća srpska kluba, Crvene zvezde ili Partizana, a i to je dio njegove priče koja je posebna i drugačija od mnogih drugih.

Danas igrač koji zaslužuje pohvale kao najbolji na svijetu, Jokić je dugo bio otpisivan, bio je guran u drugi plan, što zbog puta kojim je išao u manjem klubu u svojoj Srbiji, ali i zbog brojnih prognoza da nikad neće postati tako moćan kao što sada jest.

Pritom su ga mnogi otpisivali i zbog njegovih tjelesnih mogućnosti, s mišljenjima da jednostavno nije dovoljno atletičan za uspjeh u najjačoj svjetskoj konkurenciji. Bilo je prozivanja i da je predebeo, da tako ne može do velikih stvari, no s trudom koji je uložio, sve kritike je s vremenom gurao u drugi plan, postajući igrač kakvih u povijesti najjače košarkaške lige svijeta nije bilo puno – ili ih nije bilo uopće.

Nakon što su dolazila mišljenja o Jokićevim mogućnostima i o igračkom ‘plafonu’ do kojeg može doći, guranje u drugi plan odrazilo se i na njegov status na NBA Draftu na kojem je 2014. bio odabran u drugom krugu, tek kao 41., sa statusom igrača za kakve se obično smatra da su teška kocka.

Neki će uspjeti, mnogi ne, Jokić se morao probijati iz takve situacije.

Postao je NBA prvak nakon što je došao iz drugog plana, a pritom je ispisao povijest po jako puno statističkih i drugih stvari. Od dna do probijanja na vrh, takva je Jokićeva priča u kojoj je sada prvak i najkorisniji igrač u finalu NBA lige, najslabije plasirani na NBA Draftu kojem je to uspjelo…









Started from the bottom, now he’s here 📈 Nikola Jokic became the lowest draft pick in NBA history (No. 41 in 2014) to win NBA Finals MVP 🏆 pic.twitter.com/kfvuiZIo78 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 13, 2023







Trebalo je za to proći i puno patnje. S obzirom na to da ga je pratio glas debelog dečka koji mora puno raditi na sebi, Jokić je morao ‘potegnuti’ i raditi na sebi kako bi izdržao sve izazove koje donosi sezona u NBA ligi, a dok se probijao, tražio je i svoju pravu ulogu u momčadi Nuggetsa.

U ranoj fazi karijere u Denveru, na visokim pozicijama dijelio je minute s Jusufom Nurkićem, najvećom košarkaškom zvijezdom iz BiH, bilo je i situacija da su zajedno na parketu, a nakon što je Nurkić nastavio karijeru u Portlandu, krenuo je uzlet u kojem Jokić i dalje ruši sve pred sobom.

Žestoka braća

Posebna je priča koju Jokić gradi na parketu, ali posebno je i njegovo obiteljsko okruženje u kojem su često glavna njegova žestoka i snažna braća, Strahinja i Nemanja, jako popularni u SAD-u i drugdje u svijetu.

Nemanja je također sportaš, borac s MMA iskustvom, ali bez obzira na taj put u kojem se tuče, Strahinja djeluje opasniji od drugog brata. Građen kao komad planine, svojim tetovažama i staturom zna zasjeniti i samog Nikolu, a tu je i jedna stara priča u kojoj je Strahinja bio u prvom planu s bratom koji je danas velika košarkaška zvijezda.

Uključivala je noževe i neobični izljev bratske ljubavi dok je Nikola bio mali…

“Jednom me natjerao da spustim ruke i onda bacao noževe oko moje glave”, pričao je Nikola jednom prilikom o bratu Strahinji, u priči koju je svojedobno približio Sports Illustrated. Navodno je sve stiglo zbog kazne jer Nikola nije poslušao naredbu da se popne na jedno drvo, a slijedilo je ‘čeličenje’ s porukom da ne može to tako.

Nema više noževa, sada vladaju zagrljaji i slavlje, braća su cijelo vrijeme jako bliska…

Jokic embracing his brothers is what it’s all about. A kid from Serbia (who everybody passed on) just averaged 30, 13 & 10 on his way to deliver an electric fan base their first chip 🏆 pic.twitter.com/x8okC9loUr — Frank Michael Smith (@frankmikesmith) June 13, 2023

Uvijek je tako kada Nikolu treba zaštititi, kao što je svojedobno bio slučaj u najavama da će biti sukoba s američkom košarkaškom braćom Morris, Markieffom i Marcusom, nakon što je Nikola za vrijeme jedne utakmice Nuggetsa i Miami Heata udarcem s leđa ozlijedio i na nekoliko mjeseci s parketa udaljio Markieffa, tadašnjeg igrača Heata.

Braća neće ustuknuti pred žestokim američkim košarkašima, ali ni pred velikim zvijezdama, kao što su tijekom ovogodišnjeg doigravanja rugajući se velikom Jacku Nicholsonu dok je Nikola s klupskim suigračima ispraćao Jackove Los Angeles Lakerse u međusobnom okršaju u finalu Zapadne konferencije.

U Srbiji doživio i hladan odnos

Iz sadašnje perspektive i sa svime što je napravio, Jokić je postao europska košarkaška legenda, cijenjen svugdje u svijetu gdje se prati i razumije košarka, a posebnu ‘groznicu’ izazvao je u svojoj Srbiji, na način kao što su u njegovoj domovini to svojedobno radili Vlade Divac i Peđa Stojaković u uspješnim godinama u dresu Sacramento Kingsa.

U Srbiji se pratio svaki Jokićev korak, to traje i dalje, a trajat će i u budućnosti jer su rijetke zvijezde kao 28-godišnji Somboranin. No, nije to uvijek bio put posut samo ružama. Dok je trajala borba reprezentacije Srbije za nastup na Olimpijskim igrama preklani u Tokiju, na koncu bez uspjeha na kvalifikacijskom turniru odigranom u Beogradu, Jokić je na svojim leđima imao i kritike, s puno napada na njegov račun u tamošnjoj košarkaškoj javnosti jer je odabrao predah nakon NBA sezone umjesto da bude s reprezentativnim suigračima u borbi za OI.

Takve stvari se ne opraštaju lako pa je i na Jokićev račun u tim danima dolazilo sve i svašta, ali sa zvijezdama toliko jakog sjaja, navijači na koncu sve i oproste, mnogi i zaborave, jer bez takvog majstora nema napada na najveće stvari.

Na to u Srbiji itekako računaju s Jokićem kao glavnim igračem u godinama koje dolaze, nadajući se da će i reprezentaciju moći odvesti na vrh kao što je to ove sezone napravio u klupskom dresu Nuggetsa.

Neće to biti lako napraviti jer je reprezentativna scena baš žestoka što se tiče jačine konkurencije, no 28-godišnja zvijezda je već pokazala da se ne smije podcijeniti momčad koju vodi na parketu. Cijele sezone to je radio u klupskom dresu, a sada, s kraćim predahom od košarke, posvetit će se konjima koji su mu velika ljubav izvan parketa i kojima će se posvetiti dok je sportska karijera nakratko u drugom planu.

Na parketu, često je bio otpisivan, ponekad i ismijavan, no valjda je i u tome našao dodatni motiv da svima pokaže što sve zna, a ta priča ići će dalje…