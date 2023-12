Srbin sve iznenadio izjavom: ‘Ne volim ovaj život, medije i popularnost’

Autor: Dnevno GIŠ

Jedan od najboljih igrača iz Europe koji su ikada igrali u NBA-u je sigurno Nikola Jokić, koji skoro pa sam vuče svoje Denver Nuggetse i oduševljava potezima i triple-double učincima.

MVP prošlosezonske finalne serije teško se uklapa u showbiz svijet američke scene i jako mu teško padaju svjetla pozornice i pitanja novinara, a zna se kako Jokića najviše zanimaju njegova ergela i utrke konja.

Centar Denver Nuggetsa u podcastu svog suigrača Michaela Portera Juniora progovorio je svojoj prilagodbi na NBA, rutinama i privatnom životu.

Nikola Jokic in a blowout loss vs the Thunder: • 19 PTS

• 10 REB

• 7 AST

• 1 STL

• 1 BLK

• 9/10 FG Only player who showed up tonight 🃏🔥 pic.twitter.com/XIAxANnYRJ — NuggetsMuse (@NuggetsMuse_) December 30, 2023







Motivacija i pritisak

“Motivacija je to što postanete opsjednuti uspjehom, kao i pobjedama, posebno što mi sada radimo kao momčad. Želimo pobijediti svaku utakmicu. Pobjeđivanje je životni stil za nas i postali smo opsjednuti tim. Zabavno nam je kada pobjeđujemo, a kada izgubimo ne osjećamo se dobro. To je moja motivacija, opsjednutost pobjedama”, rekao je Jokić i ispričao kako se nosi s pritiskom:









“Kada sam bio rookie bojao sam se pritiska, ali naučio sam ga prihvatiti. Mislim da ako niste uplašeni, ako niste nervozni, ako ne osjećate pritisak, onda niste izabrali pravi sport. Mislim da je to normalno i moraš imati to. Najvažnije da se pripremiš za taj trenutak. U redu, misliš u glavi, ovaj igrač, publika, igraš u gostima.

Pravio sam scenarije u glavi što može biti u toj dvorani, s tim igračem, kroz sve bih prošao. Ponekad je drugačije, ali to te pripremi za sve što se može dogoditi. Od početka, pritisak i strah, ma i sada se bojim i osjećam pritisak svaku utakmicu, da će me protivnički igrač prebiti, pobijediti… Moraš imati to.”

NBA rutina

“Utakmica počinje večeras i završava kada se istegnem, ne onda kada sat otkuca nulu. Kada idem kući završava utakmica, to je moja rutina. Nisam opsjednut svojom rutinom. Ne mislim da ako ne dižem utege da će biti nešto drugačije, ali tako sam navikao, nisam praznovjeran. Nekada ako promašim na zagrijavanju, idem dalje. Ne opterećujem se. To mi pomaže da skinem pritisak.

Moja utakmica uvijek počinje i prije samog početka. Odmah razmišljam o sljedećem protivniku, što će uraditi i time se nosim. Ti ne moraš razmišljati tako, ali ja razmišljam tako. Volim biti spreman, to mi i skida pritisak jer znam što će protivnici uraditi i to mi pomaže. Dobro čitam akcije, znam što će se dogoditi i to mi pomaže. Sjećaš se protiv Clippersa kada sam ti rekao, “Mik stani ovdje!”, ispričao je Nikola i sjetio se početaka u najjačoj ligi svijeta:.

“Došao sam ovdje kao treća, četvrta, peta opcija, bilo je drugačije, bio sam mlad, ništa nisam znao. Misliš da je to samo košarka, ali to je tek 20 posto svega. Sada mogu reći da je košarka najlakši dio svega. Umoriš se, promašiš… Sve je to dio toga. Kada naučiš imati svoju rutinu, evo ja sam u prve tri godine naučio nešto i onda učio sve više. Poslije toga sam promijenio ishranu, da bolje šutiram, da smršavim, da se razvijem.”

Not even 10 seconds in and I’m already obsessed 🤣😂 Nikola Jokić is KING 🐐 pic.twitter.com/dlatLczTnd — Tatiana (@Tatianaclinares) December 28, 2023

Ne volim to

“Ne volim ovaj život. Mi smo samo košarkaši i dobri smo samo u onome što radimo. Ali, mediji su oko nas i plaćeni smo zbog svega toga, medija i popularnosti. Ali biti poznat… Netko to voli, netko ne voli.

Kada završim karijeru volio bih da me nitko ne zna. Volio bih da se moja djeca sjećaju mene kao oca, ne kao košarkaša. To je moj cilj. Da nemam telefon, to mi je također cilj. Samo da budem normalan i da živim u trenutku.

Da budem normalna osoba, da pijem s prijateljima, da se igram s djecom, da jašem konje… Tužan sam jer kada odem u kafić, restoran ili na utakmicu, svi vade telefone i snimaju me. To je ružno. Samo želim živjeti svoj život”, zaključio je Nikola Jokić