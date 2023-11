Srbin s tetovažom četnika napao legendu Splita: ‘Da sam došao njemu, karijeru bi mi skratilo’

Puno igrača je sa svojim iskustvom i različitim pričama gradilo karijeru igrajući u Hrvatskoj za vrijeme bivše Jugoslavije, ali i kasnije, a ima ih koji u Hrvatsku nisu htjeli ili nisu smjeli doći. Iz kategorije onih kojima je bio zabranjen dolazak, pamti se Milan Gurović koji je svojedobno kao igrač Partizana morao izbjeći gostovanje protiv Cibone u Zagrebu jer na lijevoj nadlaktici ima tetovažu četničkog vojvode Draže Mihailovića.

To se pamti, a Gurović je sada opet ‘zapalio’ riječima kojima je napao Duška Ivanovića, crnogorsku legendu iz dresa Splita u igračkim danima, u vremenima tadašnje europski trofejne generacije splitske Jugoplastike. Ivanović je nakon igračke karijere postao uspješni trener, donedavno u Crvenoj zvezdi, a sada u Španjolskoj, u Baskoniji iz Vitorije.

Ivanovića pritom prati glas trenera koji je čvrst i nepopustljiv, a Gurović ga nije štedio ovih dana u istupu u ‘podcastu’ Miljanov korner.

Pričajući o Dušku Ivanoviću, bivši košarkaš s tetovažom četničkog vojvode istaknuo je njegove metode, a među njima su i treninzi koji traju više sati. Tako barem govori iskustvo nekih igrača s Ivanovićem.

Gurović, pak, kaže da s takvim trenerom ne bi mogao raditi. Kad je imao priliku doći kod Ivanovića, to nije htio.

“Nisam se želio ozlijediti. Netko će vam to reći, netko neće. Ja nisam htio potpisati za njega, odnosno, imao sam predugovor, ali sam se nećkao jer bi mi to skratilo karijeru”, rekao je Gurović.

“Ne postoji igrač koji nije bio ozbiljno ozlijeđen kod njega. U tri mjeseca nemaš dan slobodno, masakr je svaki dan, pitajte igrače Crvene zvezde, valjda sad smiju to reći”, dodao je Gurović.

