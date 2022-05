SRBIN POSTAJE SVJETSKI REKORDER: Kakva priča iz malog grada, ovo još nitko nije dobio!

Fantastične dvije sezone su iza Nikole Jokića, srpske košarkaške zvijezde u dresu Denver Nuggetsa. Jokić je dvaput u nizu bio najkorisniji igrač NBA lige, a ta dva priznanja uskoro će dobiti i veliku novčanu nagradu njegovog kluba.

Nuggetsi su za Jokića pripremili ugovor na pet godina vrijedan sveukupno 260 milijuna američkih dolara. Očekuje se potpis 27-godišnjeg srpskog košarkaša, a nakon što padne, Jokić će se moći pohvaliti titulom najplaćenijeg košarkaša u povijesti NBA lige.

Bit će to novi rekord u svjetskim razmjerima na košarkaškoj sceni, a iza njega, srpska zvijezda će se u dresu Nuggetsa u dolazećoj sezoni nadati novim pobjedama i nastupu u doigravanju. Klub iz Denvera je s Jokićem ondje redovit, a bilo je tako i u sezoni koju su Nuggetsi završili nedavno ispadanjem protiv Golden State Warriorsa u prvom krugu ‘play-offa’.

Jokić je svoj proboj do velike košarkaške scene započeo nakon što je rastao u rodnom Somboru. Nakon toga, u profesionalnoj karijeri se u svojoj domovini etablirao kao igrač Mege, a od 2015. je u Denveru u kojem se očekuje stavljanje potpisa na vrlo bogati ugovor.

