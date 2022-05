SRBIN POSTAJE NAJPLAĆENIJI SVIH VREMENA: Od cifre koju će dobiti boli glava

Srpska megazvijezda košarkaš Denver Nuggetsa Nikola Jokić, ove sezone obranio je MVP nagradu iz prošle, ali ipak nije uspio svoje Nuggetse dogurati do konferencijskog finala.

Iako se već neko vrijeme Nikola odmara u Vojvodini među svojim konjima, u štalama svog kasačkog kluba uručena mu je i ovogodišnja nagrada za najkorisnijeg igrača sezone u Denveru ne miruju što se tiče njihove glavne zvijezde.

Naime, vrijeme je za novi ugovor sa srpskim igračem, a po pisanju američkih medija Jokić bi trebao dobiti takozvani supermax ugovor, koji bi ga napravio najplaćenijim košarkašem u povijesti.

Supermax ugovor

Denver Nuggetsi spremni su graditi novu momčad oko Srbina, a za njegove usluge spremni su mu ponuditi 260 milijuna dolara za pet sezona, što bi ga učinilo najplaćenijim svih vremena.

Saznaje se kako su i Jokićeva braća, Strahinja i Nemanja, imali sastanak s generalnim menadžerom Nuggetsa Calvinom Boothom, na kojem je dogovorena zajednička vizija igrača i kluba za budućnost.

Nikola Jokić plans to sign a five-year, $260 million supermax extension with the Nuggets when it’s offered in July, sources tell @ShamsCharania and @sam_amick.

The All-NBA center will be the highest-paid player in league history.

More: https://t.co/5w07HdqS2b pic.twitter.com/0YBMBAKnn9









— The Athletic (@TheAthletic) May 27, 2022